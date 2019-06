Zweistellig: Vox-Kuppelei "First Dates" so stark wie nie

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die Vox-Kuppelei "First Dates - Ein Tisch für 2" verzeichnete shcon in den letzten Monaten leicht steigende Quoten - am Donnerstag nun schoss der Marktanteil überraschend sogar über die 10-Prozent-Marke. Auch in der Primetime lief's prächtig



21.06.2019 - 09:23 Uhr von Uwe Mantel 21.06.2019 - 09:23 Uhr

Seit Frühjahr vergangenen Jahres steht bei Vox nun schon das Kuppelformat "First Dates - Ein Tisch für 2" auf dem Voraendprogramm. Die Quoten waren die meiste Zeit über eher verhalten - konnten sich zuletzt aber steigern. Seit März liegt das Formant nun im Schnitt bei knapp über 7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. An Fronleichnam schoss nun der Marktanteil nochmal regelrecht in die Höhe.

So markierte die neueste Ausgabe mit 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ihren bisherigen Bestwert. Nie zuvor war die 10-Prozent-Marke übersprungen worden. Und auch die absolute Reichweite war ungewöhnlich hoch: 880.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Für gewöhnlich pendelten die Zuschauerzahlen in den letzten Tagen eher um die 600.000er-Marke. "Das perfekte Dinner" konnte da im Anschluss nicht mithalten und musste sich mit mittelmäßigen 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Doch in der Primetime legte Vox dann wider los. "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag" holte hervorragende 12,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und machte Vox zum stärksten Fußball-Verfolger. 2,26 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, auch beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil mit 8,6 Prozent somit weit über dem Senderschnitt. Und "Wild Card "konnte das tolle Quotenniveau noch bis in die Nacht verlängern und erzielte ab 22:50 Uhr noch 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,06 Millionen Zuschauer sahen insgesamt noch zu. Das machte sich auch beim Tagesmarktanteil bemerbar: Sehr gute 8,7 Prozent erzielte Vox bei den 14- bis 49-Jährigen und landete damit nicht allzu weit hinter RTL, das auf 9,1 Prozent kam, auf Rang 3.

Doch nochmal zurück in den Nachmittag: Eine gute Nachricht gab's da auch für RTL II. "Krass Abschlussklasse" konnte an Tag 4 erstmals ordentliche Quoten erzielen und steigerte sich auf 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 230.000 Zuschauer sahen zu - das waren 100.000 mehr als noch am Tag zuvor. Im weiteren Verlauf präsentierte sich RTL II dann allerdings nicht in Bestform. 4,3 Prozent Marktanteil für "Krass Schule", 6,5 Prozent für "Köln 50667" und 5,8 Prozent für "Berlin - Tag & Nacht" - da hat man schon deutlich bessere Tage gesehen.

