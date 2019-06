Vox: "Bones" kann sich nach schwachem Start berappeln

© MG RTL D / FOX

Weil sich Vox mit Wiederholungen von "Law & Order: SVU" schon lange schwer tut, versucht man es zur Abwechslung nun freitags mal mit der von RTL bekannten Serie "Bones" - die es ebenfalls schwer hatte. kabel eins kann hingegen mit seine Serien-Abend gut leben.



22.06.2019 - 09:45 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2019 - 09:45 Uhr

Vox hat seit langem seine liebe Not mit seinem Serien-Freitag, "Law & Order: SVU" funktioniert dort allenfalls mäßig, die Versuche, mit dem Chicago-Franchise zu punkten hat man nach Fehlschlägen in der Primetime längst auf den späten Abend verschränkt. Für die kommenden Wochen versucht man es daher nun mal mit einer eigentlich von RTL bekannten Serie: "Bones - Die Knochenjägerin". Auch sie tat sich allerdings zum Auftakt ziemlich schwer, konnte im Lauf des Abends aber Zuschauer einsammeln.

So schalteten um 20:15 Uhr zunächst nur 640.000 Zuschauer die erste der vier am Stück gezeigten Folgen ein, um 22 Uhr waren dann aber schon 790.000 Zuschauer dabei, die weitgehend auch nach 23 Uhr gehalten werden konnten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag zum Anfang des Abends noch bei nur 4,5 Prozent und zog dann Stück für Stück an. Ab kurz vor 23 Uhr holte die vierte und letzte Folge des Abends 6,9 Prozent - hier lag "Bones" somit erstmals auf solidem Niveau. Zu befürchten ist aber trotzdem, dass "Bones" in der kommenden Woche nicht dort anknüpfen kann, sondern erneut auf niedrigem Niveau starten wird - die im Lauf des Abends ansteigenden Marktanteile hatte man auch bei "Law & Order: SVU" beobachten können.

Auf US-Krimis setzt am Freitagabend auch kabel eins. Dort kann man mit der Ausbeute allerdings zufrieden sein - allerdings auch, weil die Ansprüche von kabel eins generell niedriger sind. Um 20:15 Uhr lag kabel eins mit "Elementary" noch vor Vox bei 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach fiel kabel eins zwar hinter "Bones" zurück, doch "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." blieben mit Marktanteilen zwischen 5,1 und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen durchweg auf einem für kabel-eins-Verhältnisse ordentlichen Niveau.

