"One Piece": ProSieben Maxx trumpft mit Anime auf

ProSieben Maxx erzielte am Freitag nicht nur tagsüber mit seinen Anime-Serien sehr gute Quoten, auch in der Primetime lief der Film "One Piece: Nani" richtig gut. Einen starken Freitagabend erlebte auch Tele 5 mit Katastrophen-Filmen.



22.06.2019 - 10:14 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2019 - 10:14 Uhr

Auf seine Anime-Schiene im Nachmittagsprogramm kann sich ProSieben Maxx verlassen. Am Freitag etwa erzielte "Dragon Balll Super" stolze 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Naruto Shippuden" kam auf bis zu 3,0 Prozent, "One Piece" erreichte am Vorabend 3,9 Prozent. Bemerkenswert war aber vor allem auch, wie gut der Anime-Film "One Piece: Nami" in der Primetime funktionierte. Der Marktanteil lag um 20:15 Uhr bei hervorragenden 3,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt hatten 240.000 Zuschauer eingeschaltet. Alles in allem erzielte ProSieben Maxx so am Freitag einen starken Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

ProSieben Maxx lag damit aber trotzdem hinter Nitro, das sogar 2,5 Prozent im Tagesschnitt erzielte. Dort sorgten die "Medical Detectives" ab 20:15 Uhr zunächst für bis zu 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, gegen Mitternacht waren es schon 4 Prozent, danach steigerte sich "The First 48" sogar auf 4,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zudem liefen einige Klassiker im Tagesprogramm wieder super. "Baywatch" kam zur Mittagszeit auf 4,1 Prozent, "M.A.S.H." am Vorabend auf bis zu 4,9 Prozent.

Einen starken Freitagabend erwischte auch Tele 5, das auf Katastrophenfilme setzte. "Category 5" erreichte mit 440.000 Zuschauern 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss erzielte auch "Geo Disaster" gute 1,7 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt. Familientauglicher war das, was Super RTL am Freitagabend bot. Der Film "Sam O'Cool: Ein schräger Vogel hebt ab" überzeugte mit 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls auf ganzer Linie. Hier wurden insgesamt 540.000 Zuschauer gezählt. Im Disney Channel lief zur gleichen Zeit "Bernard und Bianca - Die Mäusepolizei" vor 220.000 Zuschauern. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,5 Prozent.

