Rundum gelungener Tag: Vox hängt auch ProSieben ab

Vox hat sich mit einer konstant starken Leistung am Samstag Platz zwei im Zielgruppen-Ranking gesichert und landete damit sogar vor ProSieben, das vor allem am Nachmittag und Vorabend schwächelte.



23.06.2019 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 23.06.2019 - 09:34 Uhr

9,8 Prozent Marktanteil betrug der Tagesmarktanteil von Vox am Samstag. Damit lag man nur hinter dem ZDF, das aber auch zwei Spiele der Frauen-Fußball-WM zeigte, eins davon mit deutscher Beteiligung. Vox zeigte sich trotz dieser Tatsache in bestechender Form. Am Vorabend, als die deutsche DFB-Elf kickte und die meisten anderen Sender schlechte Quoten einfuhren, lag "Hundkatzemaus" bei Vox bei sehr guten 8,8 Prozent. "Die Pferdeprofis" kamen danach auf ebenfalls sehr ansehnliche 8,9 Prozent.

Doch schon davor wusste Vox zu überzeugen: Am Vormittag kam ein "Criminal Intent"-Marathon mit mehreren Folgen auf zweistellige Marktanteile, das gelang am Nachmittag auch den fünf "Shopping Queen"-Ausgaben, von denen es immerhin drei auf mehr als 10 Prozent brachten. Und auch in der Primetime lief es sehr gut: Der Film "Die Reise zur geheimnisvollen Insel" hatte 1,59 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit 9,5 Prozent Marktanteil drin.

Mit seinem Programm ab 20:15 Uhr kann auch ProSieben recht zufrieden sein, wenngleich sich der Film "Duff - Hast du keine, bist du eine" mit 9,7 Prozent noch eher schwer tat. Auch die Gesamt-Reichweite war mit 820.000 alles andere als berauschend. "Abschussfahrt - Vier ist einer zu voll" steigerte sich ab 22:20 Uhr dann allerdings überraschend auf 870.000 Zuschauer, das ließ auch den Marktanteil in der Zielgruppe ansteigen, hier wurden 11,6 Prozent gemessen.

Die viel größeren Probleme hatte ProSieben im Tagesprogramm: "Galileo" kratzte zwar noch an der Zweistelligkeit, die "Simpsons" lagen davor aber deutlich unter dem Senderschnitt. Und auch das "Fashion Duell" von All About You erzielte am Nachmittag nur 6,0 Prozent, was auch "taff weekend" in Mitleidenschaft zog, das danach auf 6,6 Prozent kam. Und so landete ProSieben am Ende recht deutlich hinter Vox und musste sich mit 9,0 Prozent Tagesmarktanteil begnügen.

