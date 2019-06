Nitro: "24 Stunden vom Nürburgring" bleiben unter Vorjahr

© NITRO

Auch in diesem Jahr zeigte Nitro wieder eine XXL-Übertragung der "24 Stundem vom Nürburgring". Die Quoten waren ordentlich, blieben aber unter den Vorjahres-Werten. Der Auftakt der neuen Schrauber-Doku im Anschluss lief zudem ernüchternd



24.06.2019 - 09:55 Uhr von Uwe Mantel 24.06.2019 - 09:55 Uhr

Schon seit einigen Jahren überträgt Nitro nun das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring in einer XXL-TV-Übertragung. Nachdem Nitro am Samstag ab 14:40 Uhr bereits im Schnitt 200.000 Zuschauer erreichte, saßen auch am Sonntag zwischen 5:30 Uhr und 16 Uhr im Schnitt genauso viele Zuschauer vor dem Fernseher. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 2,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,6 Prozent Marktanteil erzielt. Das sind ordentliche Werte, die allerdings nicht mit dem Vorjahr mithalten können. Damals waren am Sonntag im Schnitt sogar 300.000 Zuschauer dabei, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war damals auf 4,4 Prozent gestiegen.

Ziemlich ernüchternd verlief im Anschluss zudem der Auftakt der neuen Eigenproduktion "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof". Ab 16 Uhr kam die Sendung nicht über 1,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und lag somit weit unter dem Senderschnitt. 90.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Dafür konnte sich Nitro wieder darauf verlassen, dass der "CSI"-Abend sukzessive seine Zuschauer einsammelt. "CSI: Miami" startete um 20:15 Uhr zwar mit 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch verhalten in den Abend, "CSI: NY" kam dann aber schon auf 2,3 Prozent, ab 21:51 Uhr durchbrach "CSI" dann zunächst die 3-Prozent-Marke, ab 22:43 Uhr lag die Serie dann schon bei 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 700.000 Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt insgesamt zu.

Auch Sat.1 Gold versuchte es mit US-Krimis - dort blieb der Einsammel-Effekt aber gänzlich aus. "Criminal Minds" startete mit 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon schlecht, die zweite Folge kam dann nur noch auf 0,5 Prozent, "FBI" ging ab 22 Uhr dann mit 0,3 Prozent für beide Folgen völlig unter. Da Sat.1 Gold generell eine ältere Zielgruppe hat, ist hier der Blick aufs Abschneiden beim Gesamtpublikum wichtiger. Hier hielt sich Sat.1 Gold den Abend über bei 0,8 bis 0,9 Prozent. Das war zwar besser als bei den Jüngeren, aber trotzdem deutlich weniger als der Senderschnitt.

Richtig gut verlief der Sonntag dafür für ProSieben Maxx. Am späten Nachmitag punktete schon "Man vs. Food - Die XXL-Challenge" mit bis zu 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der Primetime schlugen sich dann "Border Patrol Australia" und "Border Patrol USA" mit Marktanteilen zwischen 1,8 und 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen richtig gut. Einen Primetime-Hit landete auch Super RTL, wo der Klassiker "Schlaflos in Seattle" 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. 530.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Der Disney Channel ging mit "Teen Beach Movie" hingegen unter, zählte nur 90.000 Zuschauer insgesamt und miserable 0,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

