"Bauer sucht Frau International" kommt nicht ans Original ran

Der neue "Bauer sucht Frau"-Ableger, in dem nun ausschließlich Farmer aus anderen Ländern verkuppelt werden, holte zum Auftakt zwar ordentliche Quoten, kam aber bei Weitem nicht an die Werte des Originals heran.



25.06.2019 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 25.06.2019 - 09:17 Uhr

"Bauer sucht Frau" gehört bei RTL auch nach 14 Staffeln noch immer zum erfolgreichsten, was der Sender zu bieten hat. Auch im letzten Herbst sahen im Schnitt wieder weit über fünf Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kratzte an der 20-Prozent-Marke. Von solchen Werten war der neue Ableger "Bauer sucht Frau Inernational", den RTL in diesem Sommer erstmals als ins Rennen schickt, zum Auftakt doch noch weit entfernt. Für den Primetime-Sieg in der Zielgruppe reichte es aber allemal.

So erzielte die erste Folge am Montagabend dank 1,1 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen Marktanteil von 14,6 Prozent - deutlich weniger als das Original, aber trotzdem auch deutlich mehr als der RTL-Senderschnitt. Dabei ist durchaus auch bemerkenswert, dass die Kuppelsoap trotz der hochsommerlichen Temperaturen bis in den späten Abend hinein insgeseamt 3,32 Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken konnte. Damit reichte es auch beim Gesamtpublikum für überdurchschnittliche 13,3 Prozent Marktanteil. Auch der weitere Abend verlief für RTL ordentlich: "Extra" kam im Anschluss noch auf 13,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Spiegel TV" überraschte danach sogar mit richtig guten 15,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt 1,33 Millionen Zuschauer waren zu später Stunde noch dabei.

Für Sat.1 verlief der Abend solide, der Film "Ich bin dann mal weg" konnte die starken Quoten aus dem Herbst aber nicht erneut erzielen. Mit 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag er aber gleichwohl weiter klar über Senderschnitt. "Frau Müller muss weg" kam allerdings danach nicht über 7,0 Prozent Marktanteil hinaus. Bei ProSieben pendelte "The Big Bang Theory" den Abend über zwischen 8,3 und 11,2 Prozent, "Mom" blieb inmitten dessen mit 8,3 Prozent am unteren Ende. "The Orville" tut sich am späten Montagabend schwer und musste sich mit 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Richtig zufrieden sein können Vox und kabel eins. Bei Vox kam eine alte Folge von "Kitchen Impossible" auf 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Goodbye Deutschland" danach sogar auf 9,5 Prozent. Bei kabel eins überzeugten die Filme "Cowboys & Aliens" und "Conan" mit rund 6 Prozent Marktanteil. RTL II startete mit einer Wiederholung von "Promis auf Hartz IV" hingegen mit 4,5 Prozent Marktanteil zunächst mau, "Naked Attraction" kam im Anschluss aber dann auf solide 5,6 Prozent.

