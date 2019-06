Frauen-WM läuft gut, alter ZDF-Krimi läuft besser

© Fifa

Die Übertragungen von der Fußball-WM der Frauen bescherten dem Ersten sowohl am Vorabend als auch in der Primetime gute Quoten, im Schlepptau lief auch ein spätes "Hart aber fair" gut. Doch der Primetime-Sieg ging trotzdem ans ZDF.



25.06.2019 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel 25.06.2019 - 09:34 Uhr

An die Reichweiten einer Fußball-WM der Männer kommt die Frauen-WM derzeit bei Weitem nicht heran, sehen lassen können sich die Quoten aber trotzdem. 2,91 Millionen Zuschauer verfolgten am Vorabend bereits trotz der hochsommerlichen Temperaturen die Partie zwischen Spanien und den USA vor dem Fernseher, das reichte für einen Marktanteil von 16,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,6 Prozent Marktanteil erzielt.

Das Abend-Spiel zwischen Schweden und Kanada verfolgten ab 21 Uhr dann 3,62 Millionen Zuschauer und sahen damit schonmal die nächsten Gegnerinnen des deutschen Teams. 15,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren das Ergebnis, 12,2 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Wegen des Fußballs musste Frank Plasberg mit seinem Talk über die Grünen diesmal länger warten und durfte erst ab kurz vor 23 Uhr ran - zumindest den Marktanteilen hat das aber geholfen. Zwar fiel die absolute Reichweite mit 1,89 Millionen Zuschauern geringer aus als gewohnt, dafür lag der Marktanteil mit 13,6 Prozent deutlich über den Normalwerten. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte es der Talk schwerer, 6,4 Prozent Marktanteil sind aber auch dort ein solides Ergebnis.

So gut der Fußball auch lief - noch mehr Zuschauer konnte ein alter ZDF-Krimi vor den Fernseher locken. "Der gute Bulle" zählte 4,08 Millionen Zuschauer, was 16,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Film mit 5,6 Prozent Marktanteil allerdings blass. Das "heute-journal" hatte danach 3,47 Millionen Zuschauer. Bemerkenswert: Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 13,8 Prozent zurückging, zog er bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zum vorhergehenden Film deutlich auf 8,1 Prozent an. "Miami Vice" floppte dann am späten Abend mit 1,38 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 8,6 Prozent beim Gesamtpublikum. 5,5 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

