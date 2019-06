"Cobra 11"-Aufguss lässt neue US-Serien alt aussehen

© RTL / Guido Engels

Sixx und ProSieben Maxx warten am Montagabend mit US-Serien in Erstausstrahlung auf - erzielen damit allerdings nur mäßige bis schwache Quoten. Nitro hingegen trumpft mit alten Folgen der Autobahnpolizei auf.



25.06.2019 - 10:08 Uhr von Uwe Mantel 25.06.2019 - 10:08 Uhr

US-Serien sind auch in Erstausstrahlung im Free-TV ein schwieriges Geschäft geworden - selbst für die kleineren Sender. Am Montagabend ließ sich das auf gleich zwei Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe beobachten. Sixx startete mit "This is us" in den Abend. Mit 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Serie gerade noch so im Senderschnitt, von den starken Werten, die die zweite Staffel noch erzielt hatte, ist "This is us" inzwischen aber deutlich entfernt. Nur 120.000 Zuschauer schalteten insgesamt ein.

Nach zwei Wiederholungen von "Sex and the City", die 0,9 und 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten, ging es dann mit US-Comedy in Free-TV-Premieren weiter. Doch je später der Abend wurde, desto mieser wurden die Quoten. "Younger" startete mit 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die zweite Folge direkt im Anschluss kam noch auf 0,6 Prozent. "American Housewife" machte mit 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen weiter und ließ den Marktanteil dann auf 0,3 Prozent sinken. Um 00:01 Uhr lief dann "Horror Trips" offiziell vor 0,00 Millionen Zuschauern.

Ganz so schlimm kam's für ProSieben Maxx am Montagabend nicht, auch dort wusste die neue US-Ware aber nicht restlos zu überzeugen. "The Flash" machte seine Sache zum Start in den Abend mit 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch am Besten. Danach schob der Sender allerdings eine alte Folge "Warehouse 13" ein, die sofort für einen Einbruch auf nur noch 0,4 Prozent sorgte. Um 22 Uhr stand mit "Gotham" dann zwar wieder frische Ware auf dem Programm, mehr als 0,9 Prozent Marktanteil waren damit aber in der Zielgruppe nicht zu holen.

"Alarm für Cobra 11", wovon Nitro drei Folgen am Stück zeigte, um sie direkt danach gleich nochmal zu wiederholen, ist hingegen für den Sender ein voller Erfolg. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen pendelte den ganzen Abend über zwischen 3 und 3,6 Prozent, weit nach Mitternacht ging's dann sogar noch auf 4,7 Prozent nach oben. In der Spitze wollten 560.000 Zuschauer nochmal die Autobahnpolizei sehen.

Teilen