Spitzen-Start: "Masked Singer" hängt "Let's Dance" ab

28.06.2019 - 08:47 Uhr von Uwe Mantel 28.06.2019 - 08:47 Uhr

Was für ein Auftakt: "The Masked Singer" legt, gemessen am Zielgruppen-Marktanteil, den besten Show-Neustart seit "The Voice of Germany" hin. Mit einem Marktanteil von 20,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen übertraf die Show die ohnehin schon hohen Erwartungen im Vorfeld sogar noch und setzte sich bei den jüngeren Zuschauern mit deutlichem Vorsprung an die Spitze. 2,19 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, auch beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil mit 9,4 Prozent somit weit über den ProSieben-Werten.

Bei der Kölner Konkurrenz wird man angesichts dessen aus mehreren Gründen ziemlich lange Gesichter machen. Eigentlich war auch RTL an dem Format dran und war sich beinah sicher, es sich gesichert zu haben - als dann doch ProSieben den Zuschlag bekam. Um den Konkurrenten dann wenigstens die Quote zu vermiesen, setzte man eilig ein Profi-Special von "Let's Dance" zur gleichen Zeit an, musste sich aber bei den Jüngeren nun deutlich geschlagen geben. So kam "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" bei den 14- bis 49-Jährigen auf 13,9 Prozent. Das ist nicht schlecht, an jedem anderen Tag wäre aber wohl viel mehr drin gewesen. Immerhin: Insgesamt zählte die RTL-Show mehr Zuschauer als ProSieben: 2,67 Millionen Zuschauer schalteten hier insgesamt ein.

So herausragend "The Masked Singer" auch lief, so erstaunlich sind die Quoten von "red.". Obwohl die Sendung direkt im "Masked-Singer"-Studio fortgeführt wurde, schaffte es "red.", den Marktanteil umgehend auf nur noch 10,4 Prozent zu halbieren. 720.000 Zuschauer blieben insgesamt dran. Zu später Stunde gewann somit RTL wieder die Oberhand. Dort gelang es, mit "Llambis Tanzduell" die Zuschauer deutlich besser vor dem Fernseher zu halten - obwohl es sich nur um eine Wiederholung handelte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde bei 13,9 Prozent gehalten, 1,53 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Dieser kleine Makel wird ProSieben heute aber kaum die Feier-Laune verderben, zumal es auch für die klare Tagesmarktführung reichte. Mit 13,0 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verwies ProSieben RTL auch in diesem Punkt klar auf Platz 2. 11,8 Prozent Marktanteil waren für die Kölner diesmal drin.

