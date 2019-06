"The Masked Singer" macht auch Sixx nochmal froh

© ProSieben

Sixx bespielt seine Freitagabende inzwischen regelmäßig mit Wiederholungen der ProSieben-Formate vom Donnerstag - im Fall von "The Masked Singer" mit sehr großem Erfolg. Auch für Super RTL lief's prächtig, ProSieben Maxx punktete mit Anime



29.06.2019 - 09:18 Uhr von Uwe Mantel 29.06.2019 - 09:18 Uhr

Nachdem "The Masked Singer" am Donnerstagabend bei ProSieben einen fulminanten Start mit über 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hingelegt hatte, machte die verrückte Masken-Show am Freitag die Sendergruppe gleich nochmal glücklich: Die Wiederholung, die Sixx zur besten Sendezeit ausstrahlte, trieb den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 3,5 Prozent - das war fast das Dreifache des Senderschnitts der letzten beiden Monate. 320.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im Schlepptau lief auch "Perfect Shot bei MAC" mit 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut.

Schon traditionell richtig stark ist Freitags stets auch Super RTL mit seinen Filmen, da bildete auch diese Woche keine Ausnahme. "Free Birds - Esst uns an einem anderen Tag" holte stolze 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 610.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Der Disney Channel konnte da nicht mithalten, darf mit 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Cinderella - Wahre Liebe siegt" aber trotzdem vollauf zufrieden sein. 320.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Einen Erfolg feierte auch ProSieben Maxx mit dem Anime-Film "One Piece: Merry", der um 20:15 Uhr für starke 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte. Die nachfolgenden Anime-Serien konnten dieses Quotenniveau zunächst nicht halten. "Is this a Zombie?" fiel direkt im Anschluss auf 1,4 Prozent zurück, dann stieg der Marktanteil aber sukzessive wieder an. Kurz vor Mitternacht kam "K Project" auf schon auf 1,8 Prozent, "Blue Exorcist" überzeugte ab 0:15 Uhr dann mit 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährige.

Sat.1 Gold schaffte es unterdessen, das ältere Publikum anzusprechen - was ja eigentlich auch das erklärte Ziel des Senders ist. "Vera - Ein ganz spezieller Fall" holte um 20:15 Uhr zwar nur 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, überzeugte aber mit 670.000 Zuschauern und 3,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Damit hatte Sat.1 Gold um 20:15 Uhr übrigens genauso viele Zuschauer wie ZDFneo mit "Death in Paradise" - nur dass es dem ZDF-Ableger besser gelang, auch Jüngere zu erreichen: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil hier um 20:15 Uhr bei 2,0 Prozent.

Teilen