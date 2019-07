Das Erste und RTL II im Aufwind, RTL mit Jahrestief

© DWDL

Mit Fußball-Unterstüzung konnte Das Erste im Juni seinen Marktanteil steigern und den Rückstand aufs ZDF etwas verkürzen. Unter den Privaten konnte in der Zielgruppe nur RTL II zulegen und mit kabel eins gleichziehen. RTL fiel auf ein Jahrestief.



Anders als im vergangenen Jahr gab es im Juni diesmal nicht ein alles überstrahlendes Sport-Großereignis - und trotzdem halfen die U21-EM und die Frauen-WM natürlich den Öffentlich-Rechtlichen, nur eben bei Weitem nicht in diesem Maße. Doch trotz sonst um sich greifender Wiederholungen konnte das ZDF so seinen Marktanteil beim Gesamtpublikum immerhin stabil bei 12,7 Prozent halten und den Platz an der Spitze verteidigen. Das Erste legte sogar um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Mai zu und kam nun auf 11,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen war es wieder Das Erste, das mit 6,6 Prozent Marktanteil trotz eines kleinen Rückgangs besser abschnitt als das ZDF, das 5,9 Prozent Marktanteil erzielte - immerhin aber 0,6 Prozentpunkte mehr als im Monat zuvor.

RTL mit Jahrestief, auch Sat.1 und ProSieben verlieren leicht

Die Marktführung in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verteidigte wenig überraschend einmal mehr RTL, das allerdings mit 11,1 Prozent Marktanteil einen Jahrestiefstwert erreichte. 0,6 Prozentpunkte ging es im Vergleich zum Mai bergab, obwohl es auch bei RTL immerhin noch zwei Fußball-Abende mit der Nationalmannschaft gab. Ansonsten machte sich aber beispielsweise bemerkbar, dass "Team Ninja Warrior" am Samstagabend nicht so recht funktionieren will. Freitags fährt RTL mit seinen Rankingshows zwar überraschend gut, an "Let's Dance" kommen sie aber nicht heran. Letzteres konnte mit seinem Special gegen ProSiebens Neustart "The Masked Singer" an einem Donnerstag auch wenig ausrichten, ansonsten bleiben die beiden Serienabende ebenfalls auf mäßigem Niveau.

ProSieben landete mit "The Masked Singer" zwar gerade den erfolgreichsten Show-Neustart des Senders in den letzten Jahren, das konnte allerdings auch nicht verhindern, dass der Monatsmarktanteil um 0,3 Prozentpunkte sank. Mit 9,5 Prozent startet ProSieben nun also in den Sommer. Sat.1 verlor unterdessen 0,2 Prozentpunkte und verharrte mit 7,6 Prozent Marktanteil weiter im Quotental. Auf der Haben-Seite steht vor allem der Erfolg von "Julia Leischik sucht" sowie einige Filme - das ist aber natürlich zu wenig, um wieder Kurs in Richtung Erfolg zu nehmen.

RTL II holt kabel eins wieder ein, Vox weitgehend stabil

Während alle anderen großen Privatsender in der Zielgruppe Marktanteile im Vergleich zum Vormonat abgeben musste, wuchs RTL II gegen den Trend. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's um 0,2 Prozentpunkte auf nun 5,3 Prozent Marktanteil nach oben - und das in einem Monat, in dem RTL II fast ausschließlich Wiederholungen in der Primetime zeigte. Ausgerechnet damit gelang es nun, erstmals in diesem Jahr zumindest wieder mit kabel eins gleichzuziehen, das minimal 0,1 Prozent auf ebenfalls 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen abgab. Beim Gesamtpublikum lag kabel eins mit 3,7 zu 3,1 Prozent unterdessen weiter deutlich vor dem Konkurrenten, der eine deutlich jüngere Zielgruppe hat.

Für Vox war es ein recht unspektakulärer Monat. Mit einem Rückgang von nur 0,1 Prozentpunkt auf 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hielt man sich im Vergleich zu anderen Sendern durchaus wacker. Der Rückstand auf Sat.1, das der neue Vox-Chef bekanntlich nun in der Zielgruppe überholen will, betrug damit nur einen halben Prozentpunkt. Beim Gesamtpublikum kam Vox auf einen Monatsmarktanteil von 4,7 Prozent, 0,4 Prozentpunkte mehr als ProSieben.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Jun 18 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Jun 18

Das Erste

11,5 +0,5

-3,1

6,6

-0,3

-5,5

ZDF

12,7

+/-0

-4,2

5,9

+0,6

-6,2 RTL

8,2

-0,6

+0,7 11,1

-0,7

+1,4 Sat.1

5,9

+0,1

-0,2

7,6

-0,2

+0,7 ProSieben

4,3

-0,1

+0,3 9,5

-0,3

+1,1 Vox

4,7

-0,4

+0,3

7,1

-0,1

+1,2 RTL II

3,1

+0,1

+0,3 5,3

+0,2

+0,3

kabel eins

3,7

+/-0

+0,6

5,3

-0,1

+0,9

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Tatort: Kaputt

U21-EM: Deutschland - Spanien

ZDF U21-EM: Österreich - Deutschland U21-EM: Österreich - Deutschland

RTL EM-Quali: Deutschland - Estland EM-Quali: Deutschland - Estland

Sat.1 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ProSieben The Masked Singer The Masked Singer

Vox James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag RTL II Pretty Woman

Hartz und herzlich - Der Blockmacherring von Rostock

kabel eins Die Reise zum Mittelpunkt der Erde Eraser



Wie sich die kleineren Sender geschlagen im Juni geschlagen haben, lesen Sie am Nachmittag in Teil 2 unserer Monatsmarktanteils-Analyse

