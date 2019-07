Marktführer bei Jung und Alt: Leischik legt weiter zu

© Sat.1/Tim Biggs

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" gewann nochmal über 400.000 Zuschauer hinzu und war am Vorabend Marktführer bei Jung und Alt. RTL fuhr ohne "Schlager sucht Liebe" am Vorabend aber immerhin nicht mehr ganz so schlecht.



01.07.2019 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 01.07.2019 - 09:29 Uhr

Nun ist Julia Leischik am Vorabend richtig in Fahrt: "Bitte melde dich" steigerte sich am Vorabend in dieser Woche bei den 14- bis 49-Jährigen nochmal um über einen Prozentpunkt auf nun 12,2 Prozent Marktanteil und sicherte Sat.1 damit in der 19-Uhr-Stunde die Marktführung beim jungen Publikum - und nicht nur dort. Weil auch insgesamt nochmal über 400.000 Zuschauer mehr einschalteten als in der vergangenen Woche, setzte sich Sat.1 sogar beim Gesamtpublikum an die Spitze.

Drei Millionen Zuschauer waren nun dabei - das war für das Format die höchste Reichweite seit 2017. Leischik ließ damit sogar "Terra X" im ZDF hinter sich, wo die Folge "Verlorenes Wissen" 2,89 Millionen Zuschauer erreichte. Dabei hat Sat.1 womöglich geholfen, dass Julia Leischik diesmal sogar schon ab kurz vor 18 Uhr anfangen konnte, Zuschauer einzusammeln, auch wenn der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für eine alte Folge um diese Zeit noch bei mittelmäßigen 8,0 Prozent lag.

Den weiteren Aufstieg von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" konnte auch RTL mit seiner kurzfristigen Programmänderung am Vorabend nicht bremsen. Immerhin lief "Comeback oder weg?" aber nicht ganz so schlecht wie in den letzten beiden Wochen die Kuppelsoap "Schlager sucht Liebe". Mit 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Järhigen war die Sendung gleichwohl aber auch kein Erfolg. Besonders groß war der Rückstand hinter Sat.1 beim Gesamtpublikum: RTL zählte hier nur 1,2 Millionen Zuschauer. "Schlager sucht Liebe" ist unterdessen ja nicht komplett verschwunden, sondern läuft nun bereits am Vormittag, auch da aber ohne jeden Erfolg. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag ab kurz nach 11 Uhr sogar nu rnoch bei 5,2 Prozent, gerade mal 320.000 Zuschauer sahen insgesamt zu.

RTL landete am Vorabend auch deutlich hinter ProSieben, wo "Galileo" diesmal gute 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. 1,04 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Galileo 360°" hat es zuvor hingegen weiterhin sehr schwer und ging mit nur 5,5 Prozent Marktanteil sang- und klanglos unter. Am Vorabend bessere Zeiten erlebt hat unterdessen schon Vox. "Biete Rostlaube, suche Traumauto" lag bei mäßigen 6,8 Prozent, "Hot oder Schrott" im Anschluss bei 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei RTL II ging "Grip" mit 3,6 Prozent Marktanteil unter, kabel eins fuhr mit der Wiederholung einer "Sommertrends"-Folge mit 3,2 Prozent Marktanteil noch schlechter.

