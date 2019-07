Alte "Kitchen Impossible"-Folge schlägt Sat.1 und ProSieben

© Vox/Axel Kirchhof

Mit einer Wiederholung von "Kitchen Impossible" erzielte Vox am Montagabend starke 10 Prozent Marktanteil - und ließ damit die Free-TV-Premiere von "Lommbock" bei Sat.1 ebenso hinter sich wie den Sitcom-Abend von ProSieben.



02.07.2019 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 02.07.2019 - 09:17 Uhr

Es ist bemerkenswert, wie gut sich "Kitchen Impossible" selbst mit Wiederholungen bei Vox schlägt: Am Montagabend lockte eine Folge aus dem Jahr 2017, in der Tim Mälzer gegen Holger Bodendorf antrat, nochmal 1,09 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Das reichte beim Gesamtpublikum beriets für 4,8 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 10,0 Prozent erzielt.

Vox setzte sich in der Primetime damit unter anderem gegen Sat.1 durch, das mit der Free-TV-Premiere von "Lommbock" zwar über dem Senderschnitt landete, sich aber wohl etwas mehr als die erreichten 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gewünscht hätte. 1,15 Millionen Zuschauer entschieden sich insgesamt für den Film mit Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz. "Vaterfreuden" holte im Anschluss noch 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

ProSieben blieb mit seinen Sitcoms den Abend über einstellig. "The Big Bang Theory" pendelte mit Wiederholungen bei Marktanteilen zwischen 7,7 und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Mom" lief um 21:15 Uhr zwar in einer Erstausstrahlung, bildete aber trotzdem eines der schwächsten Glieder des Abends mit nur 7,9 Prozent Marktanteil. Enttäuschend läuft zudem die zweite Staffel von "The Orville" am späten Abend: Die Serie kam in dieser Woche nicht über 6,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Zufrieden sein wird man unterdessen mit dem Montagabend bei kabel eins: "Terminator - Die Erlösung" bescherte dem Sender ab 20:15 Uhr weit über Senderschnitt liegende 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Tango & Cash" schlugen sich im Anschlus mit 5,9 Prozent Marktanteil ebenfalls ganz gut. RTL II blieb zunächst blass: "Promis auf Hartz IV" kam auf 4,6 Prozent, "Naked Attraction" danach auf 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Glück stand dann "Exclusiv - Die Reportage" auf dem Programm, das mit schlüpfrigen Themen die Marktanteile in die Höhe trieb. Die Folge zum Thema "Sex On The Beach - Wenn Urlaub zum Orgasmus führt" kam nach 23 auf 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, als es danach um ungewöhnliche Fetische ging, stieg der Marktanteil sogar auf über 9 Prozent.



Teilen