"Freundinnen"-Rauswurf hilft RTL, "Abschlussklasse" floppt

RTL zeigt seit dieser Woche um 17 Uhr nun "Meine Geschichte - Mein Leben" statt "Freundinnen" - was zumindest am ersten Tag für bessere Quoten sorgte. "Unter uns" lief danach sogar so gut wie seit Monaten nicht mehr.



02.07.2019 - 09:38 Uhr von Uwe Mantel 02.07.2019 - 09:38 Uhr

Obwohl die tägliche Serie "Freundinnen" schon in Erstausstrahlungen bei RTL nicht so recht funktionieren wollte und im Herbst durch eine andere tägliche Serie ersetzt wird, hielt RTL nun schon seit Monaten an Wiederholungen auf dem 17-Uhr-Sendeplatz fest - mit Marktanteilen, die in der Regel tief im einstelligen Bereich lagen. Seit dieser Woche ist damit nun Schluss, stattdessen lief um 17 Uhr nun die Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben", die auch um 16 Uhr im Programm ist.

Das brachte zumindest am ersten Tag eine Verbesserung: "Meine Geschichte - Mein Leben" erzielte um 17 Uhr immerhin 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem es um 16 Uhr zuvor für 10,7 Prozent gereicht hatte. Auch das ist natürlich nichts, mit dem RTL zufrieden sein konnte, der stärkere Vorlauf im Vergleich zu den letzten Wochen führte aber auch dazu, dass "Unter Uns" gestärkt wurde. Die Soap erzielte mit einem Marktanteil von 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den höchsten Wert seit März. Angesichts der starken Schwankungen, denen die Quoten am Nachmittag unterliegen, bleibt aber natürlich erst noch abzuwarten, ob sich dieser Aufschwung in den kommenden Tagen bestätigt, oder ob es sich nur um ein kurzes Strohfeuer handelte.

Als solches Strohfeuer muss man wohl auch die einmalige gute Quote von "Krass Abschlussklasse" in der vergangenen Woche bei RTL II werten, als am Dienstag plötzlich über 6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden. Davor und danch lief es nämlich erheblich schlechter. Auch zum Start in die neue Woche kam das Format wieder nur auf ernüchternde 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch wenn man nur aufs ganz junge Publikum blickt, ist das Format kein Erfolg: Bei den 14- bis 19-Jährigen war die Reichweite gar nicht messbar, der Marktanteil wird hier sogar mit nur 1,2 Prozent angegeben. Bei den 20- bis 29-Jährigen waren es 5,6 Prozent Marktanteil.

"Krass Schule" lief nach 17 Uhr dann zwar etwas besser, blieb mit 4,4 Prozent Marktanteil aber ebenfalls unter Senderschnitt. Allerdings sind hier auch nur Wiederholungen im Programm. Zufrieden sein kann man bei RTL II dafür mit dem Vorabend: "Köln 50667" erreichte 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Berlin - Tag & Nacht" danach 8,4 Prozent.

