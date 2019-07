Frauen-Fußball-WM im Ersten siegt bei Jung und Alt

© Fifa

Die Fußball-WM der Frauen bleibt auch nach dem Aus der deutschen Elf ein großer Quotenerfolg für ARD und ZDF. Das Halbfinale zwischen Schweden und den Niederlanden hat dem Ersten nun den Primetime-Sieg bei Jung und Alt beschert.



04.07.2019 - 09:22 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2019 - 09:22 Uhr

4,42 Millionen Menschen ab drei Jahren haben sich am Mittwochabend das WM-Spiel zwischen Schweden und den Niederlanden angesehen, kein anderer Sender hatte auch nur ansatzweise so viele Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 19,9 Prozent. Hier profitierte Das Erste von der Tatsache, dass es nach 90 Minuten noch keinen Sieger gab und die Partie in die Verlängerung musste. Knapp eine Million Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, auch damit war Das Erste der erfolgreichste Sender nach 20:15 Uhr, der Marktanteil betrug 14,4 Prozent.

Die "Tagesthemen" erreichten in der Halbzeitpause 4,22 Millionen Zuschauer und 16,3 Prozent. Die Werte des Spiels sind nicht nur für die ARD ein schöner Erfolg, sondern auch für den Frauenfußball selbst. Und es zeigt sich: Selbst nach dem Aus Deutschlands schauen viele Menschen hierzulande weiter gerne zu. Die Vorberichte waren am Mittwoch allerdings weniger gefragt. Die 45-minütige Sendung vor dem Match kam nur auf 2,70 Millionen Zuschauer, die "Tagesschau" erreichte zuvor noch 3,86 Millionen Menschen.

Alle anderen Sender hatten gegen das Spiel keine Chance, auch nicht das ZDF, das eine alte "Traumschiff"-Folge ins Rennen schickte. Mit 3,60 Millionen Zuschauern und 13,9 Prozent lief es auch gut, wenngleich man deutlich hinter dem Ersten zurückblieb. Bei jungen Publikum waren zudem nur 5,5 Prozent drin. Das "heute journal" steigerte sich im Anschluss auf 3,73 Millionen Zuschauer und 14,7 Prozent, selbst bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte der Marktanteil auf 9,0 Prozent.

Während das ZDF insgesamt der erste Verfolger der Fußball-WM war, ist es beim jungen Publikum RTL gewesen. "Die 25 unglaublichsten Überraschungen" erreichte 830.000 junge Zuschauer und 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt schalteten 1,94 Millionen Menschen ein. "Stern TV" musste sich danach mit 10,2 Prozent begnügen, in den beiden Wochen davor lag das Magazin noch bei jeweils mehr als 16,0 Prozent.

