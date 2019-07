"Dr. House" holt bei Super RTL bis zu 6,0 Prozent Marktanteil

© RTL

Für Super RTL ist "Dr. House" schon seit einiger Zeit ein verlässlicher Quotenbringer, in dieser Woche sah es aber noch ein bisschen besser aus als sonst. Auch ZDFneo hatte einen starken Tag, bei Sixx dagegen gab es mit "The Voice" schlechte Quoten.



04.07.2019 - 09:40 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2019 - 09:40 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent in der Zielgruppe ist Super RTL am Mittwoch der stärkste Nischensender gewesen. Zurückzuführen ist das insbesondere auf eine extrem starke Primetime, wo "Dr. House" mal wieder überzeugte. Schon die erste Folge des Abends erreichte 460.000 Zuschauer insgesamt sowie 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zwei weitere Folgen steigerten sich danach auf 3,7 und 4,8 Prozent.

Als Super RTL ab 23 Uhr noch einmal die erste Episode des Abends wiederholte, schnellte der Marktanteil sogar auf 6,0 Prozent nach oben. Damit lag der Sender zu dieser Uhrzeit unter anderem vor Sat.1 und ProSieben. Bereits in der vergangenen Woche erzielte Super RTL am späten Abend richtig starke 6,2 Prozent mit "Dr. House". In den Wochen davor lief es zwar auch immer gut, aber eben nie so gut wie jetzt. Nitro erzielte am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,2 Prozent - trotz eines kleinen Durchhängers in der Primetime. Der Film "I Spy" kam ab 20:15 Uhr nur auf 1,2 Prozent Marktanteil. "Bad Company" steigerte sich danach aber schnell auf 2,6 Prozent und auch der Vorabend lief erneut deutlich über Schnitt, sodass man beim Sender insgesamt sehr zufrieden mit dem Tag sein kann. Das kann man auch bei ZDFneo sein: "Wilsberg" erreichte 1,61 Millionen Menschen, "Ein starkes Team" danach sogar 1,66 Millionen. Mit 6,2 und 7,4 Prozent spielte man eigentlich schon bei den großen mit - nur Das Erste, ZDF und RTL hatten noch mehr Zuschauer. Nicht ganz so gut lief es in der Primetime für Sixx, dort tut sich die US-Version von "The Voice" schon seit einigen Wochen schwer. Zwei Ausgaben der Musikshow erreichten nur 0,6 und 0,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nur knapp 100.000 Menschen interessierten sich für das Format. Eine Wiederholung ab kurz nach Mitternacht brachte es dann aber immerhin auf 1,9 Prozent.

Teilen