RTL-Serie "Jenny" meldet sich unspektakulär zurück

Mit seinen Serien wartet RTL weiter auf einen Ausreißer nach oben, da machte auch der Auftakt zur zweiten Staffel von "Jenny - echt gerecht!" am Donnerstag keine Ausnahme. Gegen "The Masked Singer" reichte es nur mit Mühe für einen zweistelligen Marktanteil.



05.07.2019 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 05.07.2019 - 09:10 Uhr

Auch wenn die erste Staffel kein großer Erfolg war, entschied sich RTL dazu, die Anwaltsserie "Jenny - echt gerecht!" fortzusetzen. In Konkurrenz zum neuen ProSieben-Hit "The Masked Singer" geriet der Auftakt der zweiten Staffel auf dem neuen Donnerstags-Sendeplatz jedoch ziemlich ernüchternd - da muss es beinahe schon als Erfolg gewertet werden, dass der Marktanteil überhaupt im zweistelligen Bereich lag. Wenn auch nur knapp: Mit nur 710.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte "Jenny" am Donnerstag magere 10,3 Prozent in der Zielgruppe.

Insgesamt schalteten nur 1,35 Millionen Zuschauer ein und damit weniger als je zuvor. Beim Gesamtpublikum reichte das nur für 5,5 Prozent Marktanteil. Danach konnte RTL dann auch mit Serien-Wiederholungen nur wenig reißen: So blieben zwei alte Folgen von "Magda macht das schon" bei Werten von 9,4 und 10,3 Prozent hängen, "Sankt Maik" und ein "Jenny"-Aufguss gerieten im weiteren Verlauf des Abends mit nur 8,3 und 8,0 Prozent vollends unter die Räder. Mehr als ein Tagesmarktanteil von 11,0 Prozent war damit letztlich nicht zu holen.

Sat.1 tat sich mit seinem Serien-Abend zunächst sogar noch schwerer: Mit gerade mal 5,9 Prozent Marktanteil startete eine alte "Navy CIS"-Folge in den Abend. Immerhin: "Bull" sendete am späten Abend ein Lebenszeichen und steigerte sich auf bis zu 10,4 Prozent. Ernsthafte Konkurrenz musste ProSieben aber zu keinem Zeitpunkt fürchten: Während der Vox-Film "Money Monster" auf 6,7 Prozent kam, blieb der RTL-II-"Frauentausch" bei 4,6 Prozent hängen . "Achtung Abzocke" punktete mit guten 6,5 Prozent bei kabel eins.

Mehr Zuschauer als "The Masked Singer" lockten am Donnerstag nur ARD und ZDF vor den Fernseher. Meistgesehene Sendung war das "heute-journal", das von 3,92 Millionen gesehen wurde. "Maybrit Illner" hielt anschließend noch 2,85 Millionen vor dem Fernseher und überzeugte mit 14,5 Prozent Marktanteil, ehe "Markus Lanz" sogar starke 16,6 Prozent schaffte. Um 20:15 Uhr hatte eine "Bergdoktor"-Wiederholung zunächst 2,99 Millionen Zuschauer erreicht, während die "Mordkommission Istanbul" im Ersten vor 3,18 Millionen ermittelte.

