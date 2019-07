RTL dominiert den Freitagabend mit der "Chart Show"

© MG RTL D / Hempel

Die fünf meistgesehenen Sendungen des Tages liefen am Freitag allesamt bei RTL. Am Abend war dabei vor allem auf die "Ultimative Chart Show" Verlass, die ganz vorne rangierte. Aber auch RTL II konnte dank "Olympus Has Fallen" überzeugen.



06.07.2019 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 06.07.2019 - 09:00 Uhr

Schon seit geraumer Zeit findet "Die ultimative Chart Show" nur noch selten den Weg ins RTL-Programm. Beim Blick auf die jüngsten Quoten muss man sich allerdings unweigerlich die Frage stellen, weshalb das so ist, denn mit der Suche nach den "erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten" holte sich der Kölner Sender am Freitagabend den völlig ungefährdeten Tagessieg in der Zielgruppe - und das, obwohl es sich dabei nur um eine Wiederholung handelete. 930.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil auf hervorragende 16,7 Prozent in der Zielgruppe.

Damit lief's für die Sendung sogar besser als bei der Erstausstrahlung vor einem Jahr. Insgesamt waren trotz sommerlicher Temperaturen im Schnitt 1,80 Millionen Zuschauer dabei, die über knapp vier Stunden hinweg die "Chart Show" verfolgten. Gut klappte zudem das Zusammenspiel mit dem "RTL Nachtjournal", das anschließend noch 1,30 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt und den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gar auf 19,1 Prozent trieb. In der Zielgruppe belegte die Sendung damit den dritten Rang - dazwischen sortierte sich "GZSZ" ein, das am Vorabend bereits 16,7 Prozent Marktanteil holte.

Ohnehin gingen am Freitag gleich die ersten fünf Plätze an RTL: Auch mit "RTL aktuell" und "Alles was zählt" lag der Sender vor der Konkurrenz. Daher kommt es dann auch wenig überraschend, dass sich RTL mit 12,8 Prozent die Tagesmarktführerschaft vor ProSieben sicherte, das mit 10,9 Prozent aber ebenfalls gut im Rennen lag. Bei ProSieben war nicht zuletzt auf die Daytime-Sitcoms Verlass, aber auch auf den Spielfilm "Kampf der Titanen", der zur besten Sendezeit auf 10,3 Prozent kam.

Nur knapp dahinter folgte übrigens RTL II, wo "Olympus Has Fallen" mit 9,5 Prozent weit über dem Senderrschnitt landete. Insgesamt zählte der Streifen 1,15 Millionen Zuschauer. RTL II lag damit deutlich vor den Serien-Wiederholungen der Konkurrenz: Während sich kabel eins mit "Navy CIS" im Laufe des Abends jedoch zumindest bis auf 6,1 Prozent Marktanteil steigerte, blieb "Bones" bei Vox zwischen 2,7 und 4,6 Prozent hängen - ein ziemlich unbefriedigendes Niveau.

