"Life" beschert RTL Bestwert, Sat.1 findet kaum Reisefans

Sowohl RTL als auch Sat.1 müssen am Samstagvorabend Programme von Drittanbietern ausstrahlen. Während RTL mit dem Magazin "Life" sogar klar über Senderschnitt landete, wollen bei Sat.1 weiter nur sehr wenige "die Welt entdecken".



07.07.2019 - 09:27 Uhr von Uwe Mantel 07.07.2019 - 09:27 Uhr

Dass RTL und Sat.1 ihrer Pflicht, Sendezeit für unabhängige Dritte bereitzustellen, inzwischen beide am Samstagvorabend nachkommen, kommt nicht von ungefähr - schließlich ist dort die meiste Zeit des Jahres gegen die "Sportschau" ohnehin schwer anzukommen. Die Bundesliga-freie Zeit nutzte das bei RTL gezeigte Magazin "Life - Menschen, Momente Geschichten" nun aber zu einem neuen Bestwert, zumindest wenn man auf den Marktanteil blickt.

So erreichte "Life - Menschen, Momente, Geschichten" am Samstag gute 13,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und landete damit sogar klar über dem RTL-Senderschnitt. 1,35 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 7,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Absolut gesehen hat die Sendung aber natürlich schon deutlich mehr Zuschauer erreicht als nun im Sommer. Der "Life"-Bestwert liegt hier fast eine Million Zuschauer höher.

Während man bei RTL mit seinem Drittanbieter-Programm aus Quotensicht gut leben kann, tut sich das Reiseformat "Grenzenlos - Die Welt entdecken" bei Sat.1 stets sehr schwer, sein Publikum zu finden. Das war auch in dieser Woche nicht anders: 380.000 Zuschauer schalteten insgesamt ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug nur 2,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,3 Prozent erreicht. Auch im Schnitt kommt "Grenzenlos" in diesem Jahr nur auf knapp über 3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

RTL war am Vorabend mit "Life" Marktführer beim jüngeren Publikum, auch ProSiebens "Galileo" zog dagegen in dieser Woche klar den Kürzeren und musste sich mit 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. Vox setzte unterdessen wieder auf seinen tierischen Samstagvorabend und fuhr damit ziemlich gut. Das Magazin "Hundkatzemaus" erreichte 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, im Anschluss kam "Tierbabys - Süß und Wild" auf 8,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

