Frauen-WM-Finale auch ohne deutsche Beteiligung gefragt

Die Fußball-WM der Frauen ist am Sonntag vor mehr als fünf Millionen Zuschauern zu Ende gegangen - und das, obwohl die deutsche Mannschaft nicht beteiligt war. Die anderen Sport-Übertragungen des Tages konnten damit nicht mithalten.



08.07.2019 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 08.07.2019 - 08:44 Uhr

Aus deutscher Sicht verlief die Frauen-Fußball-WM in diesem Jahr nicht nach Plan - und doch fielen die Quoten bei ARD und ZDF auch nach dem Viertelfinal-Aus der Nationalmannschaft überzeugend aus. Beim Finale schalteten am Sonntag trotz der vergleichsweise frühen Anstoßzeit sogar noch einmal über fünf Millionen Zuschauer ein: Genau genommen wurden im Ersten ab 17:00 Uhr durchschnittlich 5,10 Millionen Zuschauer gezählt, die den Marktanteil auf hervorragende 28,0 Prozent trieben.

Ganz so stark lief es bei den 14- bis 49-Jährigen nicht, doch auch hier erwies sich die Live-Übertragung zwischen den späteren Siegerinnen aus den USA und ihren niederländischen Gegnerinnen als voller Erfolgs fürs Erste. 810.000 junge Zuschauer entsprachen hier einem Marktanteil von 16,1 Prozent. Noch mehr Zuschauer erreichte der Sender später mit der "Tagesschau" und "Tatort". Für einen neuen Turnier-Bestwert reichte es zum Finale allerdings nicht: Den markiert nach wie vor das letzte Spiel der DFB-Elf, das vor einer Woche noch fast acht Millionen sahen.

Die übrigens Sport-Übertragungen konnten unterdessen am Sonntag nicht mit den starken Fußball-Quoten mithalten. So konnten sich zur Mittagszeit lediglich 800.000 Zuschauer für die Triathlon-WM-Serie begeistern, was einem Marktanteil von 6,1 Prozent entsprach. Mit der Beachvolleyball-WM kam die ARD später aber zumindest einem zweistelligen Marktanteil nahe, ehe die Tour de France nachmittags mit 1,48 Millionen Zuschauern ordentliche 11,0 Prozent beim Gesamtpublikum schaffte.

Punkten konnte derweil die Vormittags-Show "Immer wieder sonntags", die es mit 1,63 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 15,4 Prozent brachte, das Fernduell mit dem "ZDF-Fernsehgarten" jedoch verlor. Die Konkurrenz aus Mainz unterhielt später nämlich sogar 2,14 Millionen Zuschauer und trieb den Marktanteil auf 16,6 Prozent. Auch beim jungen Publikum hatte Andrea Kiewel mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent die Nase vorn, Stefan Mross kam nämlich nicht püber 5,5 Prozent hinaus.

