ZDFneo und Nitro fahren starke Sonntags-Quoten ein

Sowohl ZDFneo als auch Nitro haben am Sonntagabend mit alten Krimi-Folgen punkten können. Dass es auch für ProSieben Maxx ein schöner Wochenausklang wurde, lag dagegen vor allem an einem überaus quotenstarken Vormittagsprogramm.



08.07.2019 - 09:27 Uhr von Alexander Krei 08.07.2019 - 09:27 Uhr

ZDFneo kann auf einen sehr erfolgreichen Sonntag zurückblicken: Der Tagesmarktanteil des Senders lag nämlich bei hervorragenden 4,0 Prozent - was auch deshalb möglich war, weil die abendlichen Krimi-Wiederholungen deutlich erfolgreicher waren als das sonst sonntags der Fall ist. 1,48 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Marie Brand und das Erbe der Olga Lenau", sodass der Marktanteil bei sehr guten 4,9 Prozent lag - in Konkurrenz zum "Tatort" ein schöner Erfolg.

Auch "Eine unbeliebte Frau" machte seine Sache danach noch gut und zählte 1,29 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil zog zu diesem Zeitpunkt auf 5,5 Prozent an. Beim jungen Publikum taten sich die beiden Filme dagegen mit Marktanteilen von 1,1 und 2,1 Prozent deutlich schwerer. Dafür erfreuten sich die "Terra X"-Wiederholungen im Tagesprogramm mit teils mehr als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen großer Beliebtheit, "Die glorreichen 10" und "Sketch History" schafften sogar jeweils 3,8 Prozent.

Stärkster Sender unter den Kleinen war am Sonntag mit Blick auf die klassische Zielgruppe allerdings Nitro, das sich insbesondere auf seinen "CSI"-Block in der Primetime verlassen konnte. Auf bis zu 860.000 Zuschauer steigerte sich "CSI" um 21:50 Uhr, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil im Laufe des Abends über Stunden hinweg bei mehr als vier Prozent. Kein Wunder also, dass Nitro mit einem Tageswert von 2,7 Prozent zum Wochenausklang richtig gut unterwegs war.

Konkurrent ProSieben Maxx schaffte immerhin 2,2 Prozent, was jedoch hauptsächlich auf einen starken Vormittag zurückzuführen ist. Dort punktete die Doku-Reihe "Shipping Wars - Die Transporter" nämlich mit bis zu 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Border Patrol Austrlia" bewegte sich in der Primetime dagegen nur zwischen 1,2 und 1,6 Prozent.

