Joyn kann 7TV-Besucherzahlen mehr als verdreifachen

Das Streaming-Angebot Joyn von ProSiebenSat.1 und Discovery war in den ersten Wochen ungleich erfolgreicher als der Vorgänger 7TV, die täglichen Nutzerzahlen lagen zuletzt mehr als drei Mal so hoch. TV Now bleibt trotzdem weit in Führung.



08.07.2019 - 18:18 Uhr von Uwe Mantel 08.07.2019 - 18:18 Uhr

Am 18. Juni brachten ProSiebenSat.1 und Discovery ihr neues Streaming-Baby an den Markt: 7TV wurde an diesem Tag von Joyn abgelöst, groß beworben unter anderem mit dem Start der neuen Staffel von "Jerks", die dort kostenfrei abrufbar ist - anders als in den vergangenen Jahren, als sie vor TV-Ausstrahlung noch zahlenden Maxdome-Kunden vorbehalten war. Größte Neuerung aber: Es gibt nun ein umfangreiches Livestream-Angebot, das über 50 Sender umfasst. All das und die mitunter sehr penetrante Werbung für Joyn auf den Sendern von ProSiebenSat.1 und Discovery hat in den ersten Wochen zu einer deutlich höheren Nutzung als beim Vorgänger geführt.

Über den gesamten Monat Juni betrachtet kommen Joyn und 7TV zusammen auf knapp über vier Millionen Vists, ein Zuwachs von über 50 Prozent im Vergleich zum Mai, der allerdings auch der schwächste Monat seit November des Vorjahres war. Da Joyn erst nach der Monatsmitte startete, gibt ein Blick auf die tagesgenaue Ausweisung der Visits ein aussagekräftigeres Bild ab: Hier zeigt sich, dass sich die Nutzungszahlen im Vergleich zu den Tagen vor dem Relaunch sogar mehr als verdreifacht haben.

In der Woche vor dem Start von Joyn erreichte 7TV zwischen 61.000 und 73.000 Visits, in den Start-Tagen von Joyn ging's dann hingegen auf bis zu 275.000 Visits nach oben. Nach einer kurzen Anfangs-Neugier pendelten sich die Visits dann zunächst zwar wieder auf etwas niedrigerem Niveau ein, hielt sich aber fast durchweg über der Marke von 200.000 Visits täglich. Und zuletzt ging's wieder weiter nach oben: Auch in den ersten Juli-Tagen wurde schon wieder an der 270.000er-Marke gekratzt.

ProSiebenSat.1 und Discovery dürften mit dem Launch von Joyn aus Reichweitensicht also erstmal vollauf zufrieden sein - doch an den Konkurrenten TV Now von der Mediengruppe RTL Deutschland kommt man einstweilen trotzdem nicht heran. Der erreichte in der Spitze über 575.000 Visits und lag an jedem Tag deutlich vor Joyn. Auf den gesamten Juni gerechnet zählte TV Now 16,9 Millionen Besuche.

