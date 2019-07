"Bauer sucht Frau International" legt bei Älteren weiter zu

© RTL

Bauses Bauern-Kuppelei in der internationalen Version gewann in Woche 3 nochmal fast 300.000 Zuschauer hinzu, während es in der Zielgruppe leicht abwärts ging. Letztlich reichte es für den doppelten Primetime-Sieg



09.07.2019 - 09:12 Uhr von Uwe Mantel 09.07.2019 - 09:12 Uhr

Die dritte Folge von "Bauer sucht Frau International" zählte am Montag 4,2 Millionen Zuschauer - damit gewann das Kuppelformat im Vergleichzur Vorwoche nochmal 280.000 Zuschauer hinzu, im Vergleich zur Auftaktfolge vor zwei Wochen beträgt das Plus nun sogar fast 900.000 Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamptublikum lag nun bei 15,2 Prozent. Allerdings ist der neuerliche Zuwachs allein auf zusätzliche Zuschauer jenseits der 50-Jahre-Grenze zurückzuführen, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's nämlich sogar um 100.000 Zuschauer abwärts, der Marktanteil lag mit 15,4 Prozent aber dennoch weiter auf gutem Niveau.

"Bauer sucht Frau International" bescherte RTL damit den Primetimesieg nicht nur bei den jüngeren Zuschauern, sondern erstmals auch beim Gesamtpublikum. Das lag auch daran, dass das ZDF diesmal schwächer unterwegs war als man das sonst montags gewohnt ist. Der wunderbare Film "Lucky Loser" zählte "nur" 3,71 Millionen Zuschauer - das ist natürlich nicht schlecht, war aber die geringste Reichweite eines Montagsfilms seit August letzten Jahres. Der Marktanteil lag bei 13,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,4 Prozent bei den 14- bsi 49-Jährigen. Das Erste kam mit "Die Anden - Natur am Limit" um 20:15 Uhr auf 2,89 Millionen Zuschauer, Frank Plasberg talkte im Anschluss vor 2,49 Millionen Zuschauern.

Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die gesamte Konkurrenz zwischen 20:15 Uhr und 22:15 Uhr im einstelligen Marktanteils-Bereich hängen. Stärkster Verfolger war noch ProSieben, wo "The Big Bang Theory" allerdings auch nur Marktanteile zwischen 8,6 und 9,4 Prozent erzielte, erst nach 22:15 Uhr ging's dann auf zweistellige Werte von 11,0 und 12,5 Prozent nach oben, während "Extra" bei RTL zugleich mit mageren 10,5 Prozent enttäuschte. "Mom" lief zuvor inmitten der "Big-Bang"-Wiederholungen trotz Erstausstrahlung richtig schlecht und kam nicht über 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Sat.1 schlug sich mit dem Film "Kokowääh" unterdessen recht ordentlich und erreichte um 20:15 Uhr immerhin 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Allerdings gelang es nicht, diese soliden Quoten in den späten Abend zu verlängern: "Männerherzen" stürzte im Anschluss auf richtig miese 4,9 Prozent ab.

