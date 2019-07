Jochen Schweizers "Traumjob" mit Fehlstart bei ProSieben

© ProSieben

10.07.2019 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 10.07.2019 - 09:13 Uhr

Die neue ProSieben-Show "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" hat am Dienstagabend einen Fehlstart hingelegt. Nicht mal eine Million Zuschauer entschieden sich für die erste Folge des Formats, in dem der ehemalige Vox-"Löwe" einen Geschäftsführer für sein Unternehmen sucht. Genau genommen zählte der Auftakt um 20:15 Uhr lediglich 970.000 Zuschauer, in der Zielgruppe kam die Sendung mit 590.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren nicht über einen Marktanteil von 7,9 Prozent hinaus.

Damit musste sich Jochen Schweizer nicht nur den Serien von RTL geschlagen geben, sondern auch der RTL-II-Reportage "Hartz und herzlich", die trotz Wiederholung auf einen starken Marktanteil von 9,9 Prozent in der Zielgruppe kam. Insgesamt verzeichnete das Format 1,29 Millionen Zuschauer. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" hielt danach noch 1,09 Millionen Zuschauer bei RTL II und verbesserte den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf tolle 11,5 Prozent.

ProSieben blieb dagegen auch im weiteren Verlauf des Abends einstellig, konnte sich mit der Ausstrahlung des schon vor einem Jahr bei ProSieben Maxx gezeigten Formats "Hart. Härter. Höllencamp." mit Patrick Esume aber zumindest ebenfalls verbessern. Mit einem Marktanteil von 9,2 Prozent kann man in Unterföhring jedenfalls angesichts des durchwachsenen Vorlaufs einigermaßen zufrieden sein. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 520.000 Zuschauer.

Für Schadensbegrenzung sorgte zudem die Daytime, die dem Sender mit ihren Sitcoms über Stunden hinweg gewohnt gute Quoten bescherte. Gut lief's selbst am Vorabend, wo die "Simpsons" auf Werte von 11,7 und 12,1 Prozent kamen und auch "Galileo" mit 11,3 Prozent Marktanteil überzeugte. Der Tagesmarktanteil lag letztlich aber trotzdem nur bei 9,8 Prozent, was für den zweiten Rang hinter RTL reichte.

