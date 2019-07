Der Hype hält an: "The Masked Singer" steigert sich weiter

© ProSieben

Dass ProSieben mit der verrückten Rateshow "The Masked Singer" der große Sommer-Hit 2019 gelungen ist, stand schon nach der zweiten Folge fest - doch es gelang nun, sogar nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf zulegen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog nochmal um 2,7 Prozentpunkte an und erreichte nun herausragende 27,3 Prozent. Für ProSieben war das der höchste Primetime-Marktanteil seit "Fack ju Göhte" im Oktober 2016 sogar die 30-Prozent-Marke geknackt hat. Eine bessere Show-Quote gab's zuletzt 2015 zum Abschied von "Schlag den Raab".

Beeindruckend ist auch der Blick auf die Entwicklung der absoluten Zuschauerzahlen: Insgesamt schalteten diesmal 3,03 Millionen Zuschauer ein und sahen, dass Heinz Hoenig unter dem Kakadu-Kostüm steckte. Damit gewann "The Masked Singer" im Vergleich zur vergangenen Woche knapp eine halbe Million Zuschauer dazu. Dieser deutliche Sprung lässt sich nicht zuletzt dadurch erklären, dass der Sommer in weiten Teilen Deutschlands derzeit eine kleine Pause macht und daher allgemein wieder deutlich mehr Zuschauer vor dem Fernseher saßen. Auch der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog aber um einen Prozentpunkt auf 12,1 Prozent an. Zum Vergleich: Der ProSieben-Senderschnitt beträgt in diesem Jahr 4,3 Prozent.

Vom starken Vorlauf profitierte im Anschluss natürlich auch das Magazin "red", zu dem ProSieben die Zuschauer mit einer Übergabe-Moderation inmitten des laufenden Gesangs des Siegers hinüberziehen will. Das wirkt ziemlich unglücklich, zeigt aber offenbar den gewünschten Effekt: "red" konnte im Anschluss mit 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Wert seit Herbst 2017 einfahren. Immerhin 1,07 Millionen Zuschauer blieben nach "The Masked Singer" noch dran.

Diese starke Primetime machte ProSieben natürlich auch zum klaren Tagesmarktführer in der Zielgruppe: 15,8 Prozent betrug der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, RTL hinkte mit 10,5 Prozent weit hinterher, Sat.1 kam auf Rang 3 sogar nur auf 6,9 Prozent Tagesmarktanteil. Beim Gesamtpublikum lag ProSieben mit 6,6 Prozent diesmal übrigens in Sachen Tagesmarktanteil gleichauf mit RTL und war gemeinsam mit den Kölnern damit der stärkste Privatsender. Das ZDF spielte mit 13,9 Prozent gleichwohl in einer ganz anderen Liga.

