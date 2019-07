Balder-Shows unterliegen Geissen-Wiederholung erneut klar

© Sat.1/Guido Engels

Schon wieder hat sich RTL mit einer Wiederholung seiner "Ultimativen Chart Show" den Quoten-Sieg am Freitagabend gesichert. Die Sat.1-Show "Was für ein Jahr" mit Hugo Egon Balder legte zwar leicht zu, konnte "Genial daneben" aber nicht stabilisieren.



13.07.2019 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 13.07.2019 - 09:00 Uhr

RTL fährt derzeit weiterhin äußerst gut damit, am Freitagabend alte Ausgaben der "Ultimativen Chart Show" zu wiederholen. Obwohl die nun gezeigte Folge erst vor einem halben Jahr zu sehen war, sicherte sich der Kölner Sender damit beim jungen Publikum erneut die Marktführerschaft in der Primetime. 900.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten bereits für den Spitzenplatz, der Marktanteil lag bei überzeugenden 14,5 Prozent. Insgesamt schalteten 1,86 Millionen Zuschauer ein, um "die erfolgreichsten Songs der 90er" zu hören.

Sat.1 zog im Show-Duell hingegen klar den Kürzeren, auch wenn die Retro-Show "Was für ein Jahr" etwas besser ankam als vor sieben Tagen. 1,31 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 8,2 Prozent sind solide Werte für das Format - aus Sicht des Senders ist es allerdings ärgerlich, dass "Genial daneben" den Vorlauf diesmal nicht für sich nutzen konnte und im Anschluss nur noch auf 6,7 Prozent in der Zielgruppe kam. Vor einer Woche hatte es noch für mehr als acht Prozent gereicht.

Die "Knallerfrauen"-Wiederholungen taten sich anschließend mit nur 5,3 Prozent zeitweise sogar noch schwerer, steigerten sich gegen Mitternacht aber zumindest auf 10,6 Prozent. Dem Tagesmarktanteil von Sat.1 half das späte Aufbäumen allerdings kaum: Mehr als 7,9 Prozent waren am Freitag nicht drin - auch, weil die Marktanteile schon ab 15 Uhr einstellig blieben. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass "Endlich Feierabend!" am Vorabend mit 5,9 Prozent Marktanteil den höchsten Wert seit mehreren Wochen verzeichnete.

Und so war RTL die Tagesmarktführerschaft am Freitag nicht zu nehmen. Den zweiten Rang belegte ProSieben, wo sich auch der Spielfilm "Edge of Tomorrow" um 20:15 Uhr gut schlug. Auf 11,9 Prozent Marktanteil brachte es den Streifen, insgesamt waren 1,50 Millionen Zuschauer dabei. "Die Insel" tat sich direkt danach aber schwerer und musste sich mit 760.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 8,2 Prozent begnügen.

