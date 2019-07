"Vera" vor ZDFneo, "Masked Singer" verliert bei Sixx

© Sat.1 Gold

Die britische Krimiserie "Vera - Ein ganz spezieller Fall" hat am Freitag viele ältere Zuschauer zu Sat.1 Gold gelockt und sogar ZDFneo überholt. Gleichzeitig punktete "Masked Singer" trotz Verlusten bei Sixx. ProSieben Maxx überzeugte mit Darts.



13.07.2019 - 09:31 Uhr von Alexander Krei 13.07.2019 - 09:31 Uhr

Seit einigen Monaten liegen die Rechte an der britischen Krimiserie "Vera - Ein ganz spezieller Fall" nicht mehr bei ZDFneo, sondern bei Sat.1 Gold - und dort finden die Geschichten am Freitagabend inzwischen immer mehr Fans. In dieser Woche verbuchte "Vera" um 20:15 Uhr die bislang höchste Reichweite bei dem Privatsender: 790.000 Zuschauer entschieden sich für eine neue Folge der beliebten Serie und sorgten somit für überzeugende 3,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Damit lag Sat.1 Gold sogar vor ZDFneo, wo "Death in Paradise" zum Start in den Abend von 590.000 Zuschauern gesehen wurde. Die Serie steigerte sich gegen 22 Uhr allerdings auf 800.000 Zuschauer und erwies sich mit ihren drei Folgen auch beim jungen Publikum als Erfolg - bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich die Marktanteile nämlich zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. "Vera - Ein ganz spezieller Fall" tat sich hier dagegen schwerer und musste sich mit 0,9 Prozent begnügen.

Generell kann man in Unterföhring allerdings zufrieden sein - auch, weil Sixx und ProSieben Maxx ebenfalls punkteten. So kam die Wiederholung von "The Masked Singer" bei Sixx auf 210.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,0 Prozent, was allerdings ein ganzes Stück weniger war als in den beiden Wochen zuvor. Die "German Darts Masters" sorgten indes bei ProSieben Maxx über rund fünf Stunden hinweg für ordentliche 1,7 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt verzeichnete der Männersender im Schnitt 190.000 Zuschauer mit seiner Live-Übertragung aus Köln.

Bei Nitro zogen die Marktanteile derweil erst am späten Abend an: Gegen Mitternacht verbuchte "Medical Detectives" einen Marktanteil von 4,2 Prozent in der Zielgruppe. Und auch RTLplus schlug sich dank seiner Comedy-Wiederholungen gut - zeitweise schafften "Die Camper" bis zu 2,5 Prozent. Mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 1,9 Prozent setzte sich RTLplus damit in der Endabrechnung bei den 14- bis 49-Jährigen gegen Sat.1 Gold durch, das wiederum beim Gesamtpublikum mit 2,3 Prozent besser abschnitt als die Konkurrenz.

