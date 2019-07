Vox-Doku top, RTL-Ninjas legen zu, Sat.1 ist Primetime-König

© Disney

Gleich bei mehreren großen Sendern dürfte die Lauen beim Blick auf die Samstags-Quoten prächtig sein: Die Fünflings-Doku bei Vox erzielte hervorragende Quoten, bei RTL konnte "Team Ninja Warrior" deutlich zulegen, den Sieg holte aber Sat.1.



14.07.2019 - 09:28 Uhr von Uwe Mantel 14.07.2019 - 09:28 Uhr

Vox setzte am Samstagabend mal wieder auf eine seiner abendfüllenden, vierstündigen XXL-Dokumentationen - und fuhr damit sehr gut: "Mich gibt's fünfmal - Leben als Mehrling" lockte am Samstagabend 1,67 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, was schon beim Gesamtpublikum hervorragenden 8,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's sogar klar in den zweistelligen Bereich: 11,6 Prozent Marktanteil erzielte die Doku hier. Bessere Marktanteile gab's in der Geschichte der Samstags-Dokus von Vox nur ganz selten, zuletzt mit "Asternweg - ein Jahr danach" im Frühjahr 2016.

Doch nicht nur bei Vox ist die Freude groß, auch bei der größeren Schwester RTL darf man mit Blick auf den Samstagabend aufatmen: Nachdem dort "Team Ninja Warrior" bislang nicht in die Gänge kommen wollte und nur um die 10-Prozent-Marke schwankte, ging es nun spürbar auf 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Damit lag die Sendung erstmals über dem RTL-Senderschnitt. 1,56 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, rund eine halbe Million mehr als noch in der vergangenen Woche. Auch das war ein neuer Staffel-Bestwert. 6,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum bleiben aber gleichwohl eine maue Ausbeute. Im Anschluss zeigte RTL dann nicht mehr Ralf Schmitz, sondern wiederholte "Showdown - Die Wüsten-Challenge. Auch das lief mit 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zumindest besser als zuletzt.

Doch die Zielgruppen-Marktführung am Abend konnte sich auch RTL nicht schnappen, die ging stattdessen an Sat.1. Dort lief passend zum Start des neuen König-der-Löwen-Films in den Kinos in der kommenden nochmal der Zeichentrick-Klassiker zur besten Sendezeit. Dank 1,0 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern bescherte er Sat.1 sehr gute 14,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,9 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 7,7 Prozent Marktanteil entsprach. "Rush Hour" konnte im Anschluss das Quotenniveau zwar nicht ganz halten, lag mit 10,2 Prozent Marktanteil aber ebenfalls noch klar im grünen Bereich.

Disney bescherte diesmal also Sat.1 Topquoten, dafür litt der eigene Disney Channel, wo der Film "Fischen Impossible" gar nicht reüssierte und mit nur 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen unterging. Nur 160.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Da machte Super RTL seine Sache deutlich besser: Der Kinofilm von "Alvin und die Chipmunks" bescherte dem Sender starke 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 460.000 Zuschauer insgesamt.

