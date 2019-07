Mäßiger Vorabend-Einstand für Kerner-Show im ZDF

© ZDF/Frank W. Hempel

Statt auf Serien setzt das ZDF am Samstagvorabend in den kommenden Wochen testweise auf einen Vorabend-Ableger der Show "Da kommst du ie drauf". Zum Auftakt blieben die Quoten auf unspektakulärem Niveau.



14.07.2019 - 10:15 Uhr von Uwe Mantel 14.07.2019 - 10:15 Uhr

Der Vorabend-Einstand von "Da kommst du nie drauf" ließ aus Quotensicht noch einiges an Luft nach oben: 2,39 Millionen Zuschauer sahen die erste Ausgabe der sonst in der Primetime beheimateten Show mit Johannes B. Kerner am Samstag ab 19:27 Uhr. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 11,7 Prozent, was unter dem ZDF-Senderschnitt lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,9 Prozent Marktanteil erzielt. Da es sich auf diesem Sendeplatz um eine neue Programmfarbe handelt, bleibt aber die Entwicklung der kommenden Wochen erst noch abzuwarten.

Zum Vergleich: Die vom ZDF abgesetzte Vorabend-Serie "Dr. Klein" erzielte in diesem Frühjahr im Schnitt 11,3 Prozent Marktanteil auf diesem Sendeplatz - musste allerdings auch gegen die Bundesliga-Sportschau" antreten, während Das Erste diesmal mit "Das große Tabu" zur gleichen Zeit weniger als 6 Prozent Marktanteil erzielte. Auch in der Primetime war "Da kommst du nie drauf" kein Quoten-Überflieger, die drei Folgen im Frühjahr lagen mit im Schnitt 11,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum auf einem ähnlichen Quotenniveau, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil dort bei rund 7 Prozent.

In der Primetime schickte das ZDF dann "Willkommen bei Carmen Nebel" an den Start. 3,26 Millionen Zuschauer schalteten ein, was ordentlichen 13,5 Prozent Marktanteil entsprach. Für den Primetime-Sieg reichte das aber nicht, der ging an den ARD-Film "Allmen und das Geheimnis der Dahlien", der mit 4,16 Millionen Zuschauern 16,7 Prozent Marktanteil erzielte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief der Krimi mit 9,0 Prozent Marktanteil gut, während Carmen Nebel sich hier mit 4,3 Prozent zufrieden geben musste. Im Anschluss an "Allmen" lief die wegen der U21-EM einmalig vom Sonntag auf Samstag verschobene Reihe "Mord auf Shetland" ebenfalls gut. 2,83 Millionen Zuschauer waren sogar mehr als in der vergangenen Woche am Sonntagabend. 13,1 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 5,0 Prozent allerdings recht mau aus.

