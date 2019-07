"Tatort" siegt doppelt, RTL bei Jüngeren auf Augenhöhe

© WDR/Markus Tedeskino

Mit einem alten Kölner "Tatort" hat Das Erste am Sonntag den Tagessieg bei Jung und Alt eingefahren, bei den 14- bis 49-Jährigen war es aber ein äußerst knappes Rennen. Auch RTL punktete in der Primetime nämlich, nachmittags lief es auch für die Formel 1 sehr gut.



15.07.2019 - 09:03 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2019 - 09:03 Uhr

6,61 Millionen Menschen haben sich am Sonntagabend die "Tatort"-Wiederholung im Ersten zur besten Sendezeit angesehen, kein anderer Sender hatte mehr Zuschauer als die Kölner Ermittler Ballauf und Schenk. Mit 21,4 Prozent Marktanteil lag die Krimi-Reihe weit über den Normalwerten des Senders - und auch beim jungen Publikum lief es hervorragend. 1,38 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten auch hier für den Tagessieg, 15,3 Prozent Marktanteil standen auf der Uhr.

Während die Sache beim Gesamtpublikum sehr eindeutig war, ist es beim jungen Publikum ein knappes Rennen um den Tagessieg gewesen. RTL erreichte mit dem Film "Ant-Man" nämlich 1,37 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren und damit nur unwesentlich weniger als der "Tatort". Aufgrund der längeren Sendezeit lag der Marktanteil mit 15,7 Prozent auch ein wenig höher. 2,49 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein. Danach ging RTL aber ein wenig die Puste aus: Der alte 007-Film "Lizenz zum Töten" kam nur noch auf 10,7 Prozent Marktanteil. Auch "Comeback oder weg?" holte am Vorabend lediglich 10,0 Prozent.

RTL beendete den Sonntag dennoch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,2 Prozent und war damit Spitzenreiter in der Zielgruppe. Zu verdanken haben das die Kölner neben dem Film in der Primetime auch der Formel 1, die am Nachmittag überzeugte. 4,61 Millionen Menschen sahen sich das Rennen aus Großbritannien an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 28,0 Prozent. Es ist einer der besseren Werte der laufenden Saison. Da ist es auch zu verschmerzen, dass man im letzten Jahr noch etwas mehr als fünf Millionen Zuschauer hatte. In der Zielgruppe erreichte RTL mit dem Rennen 23,0 Prozent. Richtig schlecht läuft es unterdessen für "Schlager sucht Liebe". Die in den Vormittag verbannte Kuppelsendung stellte mit 4,9 Prozent einen neuen Negativ-Rekord auf.

Die Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum holte sich Das Erste mit 11,4 Prozent Marktanteil. Nach dem "Tatort" holte auch "Mord auf Shetland" gute Quoten, 3,11 Millionen Menschen blieben ab 21:45 Uhr noch dran. Der Marktanteil lag bei 14,3 Prozent. Sonst sah es für Das Erste aber recht mau aus, zwischen 12 und 20 Uhr erzielte man durchweg einstellige Marktanteile. Das ZDF erzielte in der Primetime mit "Ein Sommer im Allgäu" 4,41 Millionen Zuschauer und 14,3 Prozent Marktanteil. Mit einem Auftritt von Anna Netrebko fiel man am späten Abend aber auf 5,3 Prozent und auch am Nachmittag blieb man stundenlang im einstelligen Bereich hängen.

