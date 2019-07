Nitro und Sixx punkten am Sonntag in Reihe zwei

© RTL

Nitro ist am Sonntag der stärkste Nischensender gewesen, am Abend war es wieder einmal "CSI", das die Quoten in die Höhe schnellen ließ. Aber auch für Sixx lief es gut, neben einer zufriedenstellenden Primetime überzeugten vor allem die Tier-Formate in der Daytime.



15.07.2019 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2019 - 09:44 Uhr

2,9 Prozent Tagesmarktanteil hat Nitro am Sonntag in der Zielgruppe eingefahren, damit war man ohne Frage der erfolgreichste Nischensender. Und je später der Abend wurde, desto weniger nischig war der Sender plötzlich. "CSI: Miami" startete bereits mit sehr guten 2,8 Prozent Marktanteil in die Primetime, auch die Ermittler aus New York erreichten danach diesen Wert. Das Original-"CSI" kletterte mit zwei Folgen schließlich auf 4,3 und 6,7 Prozent. Da war Nitro schon gar nicht mehr so klein. Und auch am Vorabend hielt sich das "A-Team" über der Marke von zwei Prozent.

Doch auch beim Frauensender Sixx kann man sehr zufrieden sein. Der Film "17 Again" erreichte zur besten Sendezeit 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "So Undercover" kam danach immerhin noch auf 1,5 Prozent. Dass es letztlich für einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent reichte, hat man in Unterföhring aber vor allem auch den Tier-Formaten in der Daytime zu verdanken. So erzielte "Der Hundetrainer" in der Spitze 2,4 Prozent und der "Super-Doc" kam am Vorabend sogar auf bis zu 3,4 Prozent.

Spannend ist auch die Entwicklung, die ZDFinfo nimmt. Am Sonntag lag man mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent in der Zielgruppe auf Augenhöhe mit ZDFneo. Beide Kanäle gehören damit freilich zu den stärksten Nischensendern überhaupt. Vor allem bei ZDFinfo scheint man in Mainz in den vergangenen Monaten einiges richtig gemacht zu haben. Beim Gesamtpublikum spielt ZDFneo aber natürlich in einer anderen Liga. Der Sender erreichte hier 3,5 Prozent und lag damit sogar vor RTL II und kabel eins. "Marie Brand" lockte zur besten Sendezeit fast eineinhalb Millionen Menschen zum Sender.

