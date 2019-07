RTL II zeigt ProSieben & Vox mit Sozialdokus die Rücklichter

© RTL II

Jochen Schweizers Job-Suche hat bei ProSieben nach dem schwachen Start noch einmal viele Zuschauer verloren, auch Vox hatte am Dienstagabend Probleme. Richtig gut lief es dagegen für RTL II, das mal wieder mit Sozialdokus punkten konnte.



17.07.2019 - 09:08 Uhr von Timo Niemeier 17.07.2019 - 09:08 Uhr

RTL II hat am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe eingefahren und war damit der drittstärkste Sender. Ganz entscheidend war dabei die Primetime: So kam "Hartz und herzlich" bereits ab 20:15 Uhr auf sehr gute 9,7 Prozent, 1,18 Millionen Menschen sahen sich die Sozialdoku an. "Armes Deutschland" steigerte sich am späten Abend sogar noch auf tolle 12,6 Prozent und auch die Reichweite stieg auf 1,24 Millionen.

Damit lag RTL II in der Primetime auch weit vor ProSieben und Vox, die beide mit großen Problemen zu kämpfen hatten. Jochen Schweizers "Traumjob" etwa musste nach dem ohnehin schon ernüchternden Start vor eine Woche noch einmal mächtig Federn lassen. Nach 7,9 Prozent Marktanteil zum Auftakt waren jetzt nur noch 5,2 Prozent drin. Das ProSieben-Format schaffte es damit nicht einmal unter die 25 meistgesehenen Sendungen des Tages in der Zielgruppe. Lediglich 390.000 junge Menschen schalteten ein, die Gesamt-Reichweite lag bei 680.000. Die Wiederholung von "Hart. Härter. Höllencamp" kam am späten Abend ebenfalls auf nur 6,9 Prozent.

Bei Vox musste derweil das neue Format "7 Töchter" Federn lassen. Nachdem die Sendung vor einer Woche mit 930.000 Gesamt-Zuschauern und 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet war, ging die Reichweite nun recht moderat auf 860.000 zurück. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel allerdings auf 5,1 Prozent, damit liegt das Format im roten Bereich. Und auch die Reportage-Reihe "Pia - Aus nächster Nähe" konnte im Anschluss mit 4,6 Prozent überhaupt nicht überzeugen, vor einer Woche waren noch 8,0 Prozent drin.

Weil der Rest des Tages besser lief, rettete sich Vox auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,5 Prozent, aber auch damit wird man kaum zufrieden sein. ProSieben erreichte trotz der desolaten Primetime immerhin noch 8,5 Prozent und konnte sich am Nachmittag auf "taff" und die US-Sitcoms verlassen. "The Big Bang Theory" knackte zwischenzeitlich sogar die Marke von 20 Prozent Marktanteil.

Teilen