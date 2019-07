"Firefighters" immerhin besser als "Grey’s"-Wiederholungen

© ProSieben/Mitch Haaseth

Die neuen Folgen von "Seattle Firefighters" haben die Situation für ProSieben am Mittwochabend etwas entspannt, komplett zufrieden sein kann man aber nicht. Bei Vox können alte "Good Doctor"-Folgen derweil nichts reißen.



18.07.2019 - 10:18 Uhr von Timo Niemeier 18.07.2019 - 10:18 Uhr

ProSieben hat am Mittwoch die zweite Staffel der US-Serie "Seattle Firefighters" fortgesetzt und damit gewohnte Quoten eingefahren. 950.000 Zuschauer sahen zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,5 Prozent. Eben diese 8,5 Prozent erreichten die bislang gezeigten Folgen der zweiten Staffel auch schon, ProSieben hatte die Ausstrahlung im Mai unterbrochen. "Seattle Firefighters" lief damit zwar nicht sonderlich erfolgreich, war aber immerhin besser als die alten "Grey’s Anatomy"-Folgen, die bislang auf diesem Sendeplatz zu sehen waren.

Eine neue Folge der Krankenhausserie erzielte am Mittwoch aber immerhin 10,4 Prozent Marktanteil, 1,07 Millionen Menschen sahen zu. Damit war "Grey’s Anatomy" das erfolgreichste Format für ProSieben am Mittwoch. Das neue "9-1-1 Notruf L.A." legte am späten Abend allerdings einen schwachen Start hin und kam nur auf 7,3 Prozent, auch für "Lucifer" lief es danach mit 7,4 Prozent nicht viel besser.

Deutlich größere Probleme am Mittwoch hatte unterdessen Vox: Zwei alte "The Good Doctor"-Folgen blieben bei 3,0 und 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, "Homicide City" lief im Anschluss mit 2,4 Prozent katastrophal. Gut möglich, dass man sich das in Köln nicht mehr lange anschauen wird. Das Line-Up zog nämlich auch den Tagesmarktanteil kräftig nach unten, Vox lag am Mittwoch bei nur 5,8 Prozent. Recht zufrieden sein kann man dagegen bei Sat.1: Der Film "Spy - Susan Cooper Undercover" erreichte in der Primetime 1,33 Millionen Zuschauer, beim werberelevanten Publikum waren damit 8,6 Prozent drin. Die "Akte" fiel danach auf 8,0 Prozent, für das Magazin ist das aber noch einer der besseren Werte der jüngeren Vergangenheit.

