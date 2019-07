"Funtastic Friday" von ProSieben Maxx legt guten Start hin

© Twentieth Century Fox Film Corporation.

Bislang hat ProSieben Maxx freitags Animes gezeigt, damit ist ab sofort aber Schluss. Im Rahmen des neuen "Funtastic Friday" sind unter anderem neue Folgen von "Family Guy" zu sehen, zum Auftakt lief das auch schon sehr vielversprechend.



20.07.2019 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2019 - 09:15 Uhr

Nachdem "Family Guy" bei ProSieben nicht so wirklich in die Spur fand, hat man in Unterföhring entschieden, die Serie künftig beim kleineren ProSieben Maxx zu zeigen. Hier zeigt man die schwarzhumorige Produktion von Seth MacFarlane sogar zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Zum Auftakt lief das auch bereits sehr gut: Am neu geformten "Funtastic Friday", wie der Sender seinen Freitag nun nennt, holten Peter & Co. recht ansehnliche Quoten.

Die Free-TV-Premiere der ersten Folge der 16. Staffel erreichte bei ProSieben Maxx 150.000 Zuschauer, von denen 140.000 aus der werberelevanten Zielgruppe kamen - also fast alle. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag dann auch bei sehr guten 2,4 Prozent. Normalerweise kommt der Sender auf weniger als 2,0 Prozent. Im Anschluss wiederholte ProSieben Maxx drei "Simpsons"-Folgen der ersten Staffel und erreichte auch damit gute Quoten. Die Marktanteile schwankten zwischen 2,2 und 2,5 Prozent. Eine alte Folge "Family Guy" erzielte ab 22 Uhr noch 2,0 Prozent.

Es war ein gelungener Auftakt für den "Funtastic Friday" und ProSieben Maxx erzielte dann auch direkt einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent. Aber auch andere Sender können zufrieden sein, RTLplus etwa kam ebenfalls auf 1,9 Prozent. Auch hier lief es in der Primetime rund: "Ritas Welt" erzielte zunächst bis zu 2,6 Prozent Marktanteil und hatte mit einer Folge sogar durchschnittlich 300.000 Zuschauer. "Nikola" und "Die Camper" erreichten danach sogar bis zu 3,0 Prozent. Das ließ dann auch den schwachen Vorabend vergessen, als man unter der Marke von 1,0 Prozent hängen blieb.

Sehr gut lief es am Freitag auch für Sixx, das sich über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent freuen kann. Nachdem die "The Masked Singer"-Wiederholung hier zuletzt etwas abgeben musste, waren nun wieder starke 3,5 Prozent Marktanteil drin. 300.000 Zuschauer sahen noch einmal, wie Marcus Schenkenberg demaskiert wurde.

