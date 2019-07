Film-Premieren mit starken Quoten bei RTL und Sat.1

© TVNOW / © 2016 Legendary Pictures and Monolith Productions US, LLC.

Mit der Free-TV-Premiere von "The Great Wall" hat RTL am Sonntagabend seine höchste Film-Reichweite des Jahres eingefahren und dem "Tatort" nebenbei den Tagessieg streitig gemacht. Gleichzeitig überzeugte auch Sat.1 mit "Hidden Figures".



22.07.2019 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 22.07.2019 - 08:52 Uhr

RTL und Sat.1 haben am Sonntagabend mit ihren Free-TV-Premieren aufs richtige Pferd gesetzt - allen voran der Marktführer aus Köln. 3,38 Millionen Zuschauer sahen dort die Erstausstrahlung des Fantasy-Actionfilms "The Great Wall" mit Matt Damon in der Hauptrolle. Für den Sender bedeutete das die höchste Reichweite eines Sonntagsfilms seit dem vergangenen Herbst. Zudem lief es auch in der Zielgruppe stark: 1,55 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer reichten nicht nur für 18,2 Prozent Marktanteil, sondern auch für den Tagessieg.

Später am Abend setzte RTL mit "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung" auf eine weitere Free-TV-Premiere - und auch diese sorgte für überzeugende Quoten. 1,60 Millionen Zuschauer blieben im Schnitt bis weit nach Mitternacht dran, in der Zielgruppe lag der Marktanteil noch bei 14,5 Prozent. Weil die Daytime-Quoten weitgehend mäßig ausfielen, musste sich RTL letztlich aber trotz der erfolgreichen Primetime nur mit einem Tagesmarktanteil von 11,8 Prozent begnügen, was dennoch für die klare Tagesmarktführerschaft reichte.

Doch auch Sat.1 feierte am Sonntagabend einen schönen Film-Erfolg: Die Erstausstrahlung von "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" erreichte 1,82 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,4 Prozent in der Zielgruppe. Beim jungen Publikum bewegte sich das US-Drama damit auf Augenhöhe mit der "Tatort"-Wiederholung, die im Ersten auf 12,5 Prozent kam. Insgesamt brachte es der aufgewärmte Krimi diesmal übrigens auf 4,45 Millionen Zuschauer, https://www.dwdl.de/zahlenzentrale/73251/filmpremieren_mit_starken_quoten_bei_rtl_und_sat1_/

Sat.1 konnte den Schwung des Films indes nur bedingt für sich nutzen und erzielte direkt im Anschluss mit der Dokumentation "Mission Mond - Als die Welt den Atem anhielt" nur noch 8,3 Prozent Marktanteil. Umgekehrtes Bild dagegen bei ProSieben: Dort schlug sich der Actionthriller "Snowpiercer" am späten Abend mit 12,6 Prozent Marktanteil besser als der zur besten Sendezeit ausgestrahlte Animationsfilm "Ice Age - Kollision voraus!". Mit 10,3 Prozent sowie insgesamt 1,61 Millionen Zuschauern kann man angesichts der starken Film-Konkurrenz dennoch zufrieden sein.

Teilen