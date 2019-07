"Bauer sucht Frau International": Tiefstwert zum Finale

© RTL

"Bauer sucht Frau International" holte auch zum Finale der ersten Staffel wieder den Tagessieg in der Zielgruppe für RTL - von einem Endspurt war aber nichts zu sehen. Im Gegenteil: Der Marktanteil fiel sogar auf den bislang niedrigsten Wert.



Die erste Staffel von "Bauer sucht Frau International" ist vorüber, und dass es im kommenden Jahr eine Fortsetzung geben wird, steht schon fest. Das verwundert nicht, hat die erste Staffel RTL doch Marktanteile deutlich über dem Senderschnitt beschert. Allerdings bleibt auch festzuhalten, dass das Quotenniveau des Originals bei Weitem nicht erreicht werden konnte.

Denn während "Bauer sucht Frau" im Winter im Schnitt noch über 19,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichen konnte, blieb die internationale Version nun im Sommer bei im Schnitt knapp über 14,5 Prozent Marktanteil hängen - und das zum Ende hin sogar bei absteigender Tendenz. Das Staffelfinale am Montag erzielte mit 13,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe den schwächsten Wert. 3,37 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das waren fast 600.000 weniger als noch eine Woche zuvor. Wie dem Original, so gelang es aber auch dem Ableger, generationenübergreifend sein Publikum zu finden: Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil mit 13,3 Prozent sogar minimal höher als bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Bauer sucht Frau International" sicherte RTL damit den Primetime-Sieg am Montagabend bei den 14- bis 49-Jährigen, noch mehr junge Zuschauer hatte am Vorabend aber schon "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" und dank "RTL aktuell" belegte RTL am Montag auch Rang 3. "Extra" lief mit 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls ganz gut, "Spiegel TV" konnte spät am Abend mit 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann nicht ganz mithalten - trotzdem ist es ein Wert, von dem Sat.1 bei seinen Drittsendeformaten nur träumen kann.

RTL dominierte damit bei den jüngeren Zuschauern den Montagabend. ProSieben tat sich insbesondere zum Start hingegen sehr schwer. Ab 20:15 Uhr holten zwei Folgen "The Big Bang Theory" weniger als 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Mom" versagte danach mit nur 7,2 Prozent. Erst ab 21:45 Uhr ging's dann mit "The Big Bang Theory" auf zweistellige Marktanteile nach oben, ab 22:42 Uhr wurde mit 14,1 Prozent der Bestwert erreicht. Im Schlepptau schaffte es auch "The Orville" erstmals seit der Auftaktfolge der ersten Staffel wieder auf einen zweistelligen Marktanteil. 10,9 Prozent wurden diesmal gemessen, 610.000 Zuschauer sahen insgesamt zu.

Für Sat.1 war es ein mäßiger Film-Abend. "Buddy" musste sich um 20:15 Uhr mit mageren 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben, "Vincent will meer" steigerte sich ab kurz nach 22 Uhr leicht auf 8,1 Prozent. Stärkster Primetime-Verfolger von RTL war aber beim jungen Publikum der französische Film "Plötzlich Papa", der im Rahmen des "Sommerkinos" im Ersten lief und starke 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

