"Plötzlich Papa": Sommerkino lockt Jüngere zum Ersten

© Das Erste

Mit dem "Sommerkino" fährt Das Erste Jahr für Jahr gute Quoten ein, insbesondere auch bei den jüngeren Zuschauern. Das war auch zum Auftakt in diesem Jahr nicht anders. Den Tagessieg beim Gesamtpublikum holte trotzdem das ZDF.



23.07.2019 - 09:25 Uhr von Uwe Mantel 23.07.2019 - 09:25 Uhr

Den Sommer nutzt Das Erste auch in diesem Jahr wieder, um in seinem starren Programmschema Platz für diverse Kinofilme in Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren zu schaffen. Das hat zum Start am Montagabend erneut aus Quotensicht ziemlich gut funktioniert: Der französische Film "Plötzlich Papa" lockte immerhin 3,43 Millionen Zuschauer an, was beim Gesamtpublikum guten 13,4 Prozent Marktanteil entsprach. Insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 10,3 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt.

Beim jüngeren Publikum war Das Erste damit in der Primetime stärkster Verfolger von "Bauer sucht Frau International" bei RTL. Auch beim Gesamtpublikum reichte es nicht ganz für den Primetime-Sieg, der ging an den ZDF-Thriller "Der 7. Tag", der selbst als Wiederholung nochmal 3,9 Millionen Zuschauer zählte. Das trieb den Marktanteil auf sehr gute 15,2 Prozent nach oben, bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich der ZDF-Film mit 4,7 Prozent hingegen ziemlich schwer.

Fans klassischer Krimis bot am Montagabend hingegen wieder ZDFneo eine Heimat. Zwei Folgen von "Inspector Barnaby" erreichten dort über 1,7 Millionen Zuschauer. Ab 20:15 Uhr holte die erste Folge bereits 6,8 Prozent Marktanteil beim Gesamptublikum, ab 21:48 Uhr waren es sogar 8,7 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 3,9 und 4,7 Prozent Marktanteil sehr gut aus.

Teilen