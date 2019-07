Auch doppelter Jochen Schweizer kann nichts reißen

© ProSieben

ProSiebens Job-Show mit Jochen Schweizer war auch in Woche drei ein Flop, selbst zu später Stunde konnte das Format nicht überzeugen. Noch größer war die Not allerdings bei Vox, das starke "Sommerhaus" drückte "7 Töchter" tief in den roten Bereich.



Weil "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" zuletzt nur 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte und deutlich weniger als eine Million Menschen einschalteten, hat sich ProSieben dazu entschlossen, das Format in Doppelfolgen zu zeigen, um es damit schnell zu Ende zu bringen. Das war in dieser Woche zumindest aus Quotensicht nicht von Erfolg gekrönt. Die beiden Ausgaben erreichten 5,3 und 5,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und lagen damit auf dem enttäuschenden Niveau der Vorwoche.

Die erste Ausgabe fiel mit 600.000 Zuschauer zudem auf ein neues Reichweiten-Tief, ab 22:30 Uhr waren sogar nur noch 360.000 Menschen mit dabei. Dass ProSieben am Ende des Tages trotzdem auf einen halbwegs annehmbaren Tagesmarktanteil in Höhe von 8,4 Prozent kam, hat man dem Tagesprogramm zu verdanken, das Schadensbegrenzung betrieben hat. Zwischen 12:30 und 20:15 Uhr lagen fast alle Formate bei zweistelligen Werten, lediglich die "Simpsons" am Vorabend erreichten etwas weniger als zehn Prozent Marktanteil.

Noch härter traf es am Dienstag in der Primetime allerdings Vox, wo sich die "Sommerhaus"-Konkurrenz bemerkbar machte. "7 Töchter" fiel auch die zweite Woche in Folge und kam nur noch auf 590.000 Zuschauer, von denen 270.000 aus der werberelevanten Zielgruppe kamen. Beim jungen Publikum musste sich das Format damit mit 3,9 Prozent begnügen. In den erste beiden Wochen erreichte das Format immerhin noch 6,8 und 5,1 Prozent. "Pia - Aus nächster Nähe" machte im Anschluss das beste aus der Situation und kam auf 5,8 Prozent. Im Vergleich von vor einer Woche, als nur 4,6 Prozent erzielt wurden, ging es also ein kleines Stückchen aufwärts. Unter dem Senderschnitt liegt die Reportage-Reihe damit freilich noch immer.

Deutlich zufriedener sein kann man da schon bei RTL II: Eine alte "Hartz und herzlich"-Ausgabe kam zur besten Sendezeit auf etwas mehr als eine Million Zuschauer und 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit lag man etwas unter den Werten der letzten beiden Wochen, aber natürlich noch immer weit über dem Senderschnitt. "Armes Deutschland" steigerte sich am späten Abend sogar auf noch viel bessere 11,1 Prozent.

