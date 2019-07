Auch "Magnum P.I." verschafft Vox keine Besserung

© CBS Studios Inc. and Universal

Nachdem "Good Doctor"-Wiederholungen zuletzt nur schwache Quoten geholt haben, reaktivierte Vox "Magnum P.I." kurzfristig. Zum Start in die neuen Folgen hat das aber nichts gebracht. Bei ProSieben überzeugte wie immer nur "Grey’s Anatomy".



25.07.2019 - 09:01 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2019 - 09:01 Uhr

Vox hat kurzfristig "Magnum P.I." mit neuen Folgen zurück ins Programm geholt - für viele Zuschauer war das aber vielleicht zu kurzfristig. Mit der Episode erreichte der Sender am Mittwoch in der Primetime nur 680.000 Zuschauer, niedriger lag die Reichweite bislang noch nie. Die bislang gezeigten Folgen liefen aber auch nicht im Hochsommer, sondern zwischen April und Mai. Aber auch der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr enttäuschenden 4,0 Prozent.

Weiterhin überhaupt nichts reißen können die "The Good Doctor"-Wiederholungen. Zwei davon kamen im Anschluss auf 3,2 und 4,6 Prozent Marktanteil. Die 2018 mit neuen Folgen sehr erfolgreiche US-Serie liegt mit Wiederholungen damit weiterhin klar unter dem Senderschnitt. Durch die schlechte Performance am Abend musste sich Vox am Mittwoch dann auch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 5,6 Prozent begnügen.

Am Serienabend von ProSieben konnte derweil nur "Grey’s Anatomy" so wirklich überzeugen - das war schon in den letzten Wochen so. 1,10 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 11,5 Prozent. Die "Seattle Firefighters" kamen danach nur noch auf 8,5 Prozent, während sich "9-1-1 Notruf L.A." sogar mit nur 6,9 Prozent begnügen müsste. "Lucifer" erwischte danach einen seiner besseren Tage und lag bei 8,4 Prozent, die aktuelle Staffel kommt im Schnitt nur auf 6,3 Prozent.

Spannend ist auch ein Blick auf Sat.1, das bei einem Tagesmarktanteil von 9,0 Prozent liegt. In der Primetime kam "Love Vegas" auf 8,8 Prozent, etwas mehr als eine Million Menschen sahen zu. "Akte" und die "Sat.1 Reportage" holten später aber nur schlechte 5,6 und 5,8 Prozent. Auch der Vorabend lief mal wieder sehr schwach. Dass der Tagesmarktanteil dennoch halbwegs solide ausfiel, ist dem Vor- und Nachmittag zu verdanken. Schon das "Frühstücksfernsehen" lag bei 14,1 Prozent, "Im Namen der Gerechtigkeit" steigerte sich danach sogar auf 17,9 Prozent. Bis 17:30 Uhr lagen sämtliche Formate bei zweistelligen Werten, "Auf Streife" erwischte mit 14,1 Prozent einen seiner besseren Tage.

