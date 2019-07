RTL-"Bachelorette" siegt trotz Verlusten in der Primetime

© TVNow/Arya Shirazi

"Die Bachelorette" hat sich auch in Woche zwei den Primetime-Sieg in der Zielgruppe geholt, dennoch verlor man einige Zuschauer. Auf Rang zwei kam "Aktenzeichen XY", insgesamt war die ZDF-Sendung nicht zu schlagen.



25.07.2019 - 09:20 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2019 - 09:20 Uhr

Mit fast zwei Millionen Zuschauern und 16,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe startete "Die Bachelorette" in der vergangenen Woche besser als zuletzt. In Woche zwei konnte die Show dieses hohe Niveau aber nicht ganz halten, wenngleich man bei RTL natürlich weiterhin zufrieden sein kann. 1,67 Millionen Menschen schalteten ein, 970.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei guten 14,1 Prozent.

Noch mehr junge Zuschauer hatte am Mittwoch nur "GZSZ", das es am Vorabend sogar auf eine Million 14- bis 49-Jährige und 17,6 Prozent brachte. "SternTV" erreichte am späten Abend noch 12,3 Prozent. Insgesamt war RTL die Tagesmarktführerschaft nicht zu nehmen, die Kölner erreichten über den ganzen Tag hinweg 12,9 Prozent und lagen damit deutlich vor Sat.1 (9,0 Prozent).

Auf Rang zwei im Zielgruppen-Primetimeranking schaffte es das ZDF mit "Aktenzeichen XY". 880.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, so erreichte das Format sehr gute 12,7 Prozent. Normalerweise holt das ZDF etwa halb so viel. Insgesamt lief es noch besser: Die Gesamt-Reichweite betrug 4,22 Millionen, damit hatte "XY" eine höhere Reichweite als alle anderen Sendungen am Mittwoch. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 17,6 Prozent.

Das Erste konnte da mit der Wiederholung von "Stilles Tal" überhaupt nicht mithalten und erreichte nur 2,39 Millionen Zuschauer. Schon beim Gesamtpublikum reichte das nur zu 9,9 Prozent, bei den Jüngeren waren lediglich 3,9 Prozent drin. Dafür erzielte die 17. Etappe der Tour de France 12,4 Prozent Marktanteil am Nachmittag, 1,58 Millionen Menschen schalteten ein. Noch besser lief es später für Alexander Bommes, der mit "Gefragt - gejagt" fast eine zweieinhalb Millionen Menschen unterhielt, 15,7 Prozent Marktanteil sind ein starker Wert für den Sender.

