Disney Channel mit zweitbestem Tag seiner Geschichte

Der Disney Channel erwischte am Mittwoch einen richtig starken Tag, erst ein Mal lief es in der Geschichte des Senders noch besser. Aber auch andere kleine Sender ließen aufhorchen: Tele 5 und Sat.1 Gold waren am Vorabend stark und Super RTL punktete in der Primetime.



25.07.2019 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2019 - 09:43 Uhr

21,7 Prozent Tagesmarktanteil. Diesen Wert hat nicht etwa das ZDF oder ein anderer großer Sender erreicht, sondern der Disney Channel. Erzielen konnte man diese 21,7 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen, also in der Haupt-Zielgruppe. Damit war der Sender in dieser Altersklasse nicht nur Marktführer am Mittwoch, sondern erlebte auch den zweitbesten Tag seiner Geschichte. Zu verdanken hat man das einem guten Vorabend sowie der weiterhin sehr erfolgreichen Serie "Miraculous", die im Rahmen des Ferienprogramms zwischen 8 und 10:30 Uhr zu sehen war.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte der Disney Channel ebenfalls gute 1,5 Prozent. Am Nachmittag holte "Phineas und Ferb" bis zu 4,6 Prozent. In der Primetime blieben vier Folgen von "Die Nanny" zunächst bei weniger als 1,0 Prozent hängen, "Hör mal, wer da hämmert" war später aber ungleich erfolgreicher. Schon die erste Folge kam auf 2,0 Prozent, kurz vor Mitternacht waren dann sogar 4,4 Prozent drin.

Aber auch andere kleine Sender konnten sich am Mittwoch über gute Quoten freuen. Tele 5 etwa holte am Vorabend mit zwei Folgen "Stargate" 5,2 und 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Jeweils 390.000 Menschen sahen zu - mehr als in der Primetime. Bei Sat.1 Gold kamen "Niedrig und Kuhnt" und "K 11" am Vorabend auf jeweils mehr als 3,0 Prozent, "Unsere kleine Farm" erzielte am Nachmittag sogar bis zu 6,1 Prozent. Am späten Abend verabschiedete sich "Lenßen live" aus der aktuellen Staffel, kam dabei aber nur auf 1,3 Prozent. Mit im Schnitt 1,4 Prozent war es eine der besseren Staffel für Ingo Lenßen.

Sehr gut verlief der Tag auch für Super RTL, das bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent kam und sich damit bei den Nischensendern nur Sat.1 Gold (2,7 Prozent) geschlagen geben musste. Beim Kindersender war es vor allem die Primetime, die überzeugte. Schon die erste Folge von "Dr. House" erreichte sehr gute 2,9 Prozent, danach steigerte sich Hugh Laurie noch auf bis zu 6,5 Prozent.

