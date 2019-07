Alle punkten mit der Hitze - nur Sat.1 geht völlig unter

© Sat.1

Ob ARD, ZDF, RTL oder Sat.1: Alle nahmen am Donnerstag Sondersendungen zur Rekordhitze ins Programm. Sat.1 war zeitlich sogar als erstes an der Reihe - und wurde von den Zuschauern trotzdem links liegen gelassen.



26.07.2019 - 09:52 Uhr von Uwe Mantel 26.07.2019 - 09:52 Uhr

Wenn es in Deutschland besonders heiß oder besonders kalt ist, dann lassen Sondersendungen im Fernsehen nicht lange auf sich warten. Und wenn wie am Donnerstag Rekordtemperaturen gemessen werden, dann überbieten sich die Sender geradezu mit ihren Specials. Und auch wenn man sich darüber gerne lustig macht: Die Quoten gaben den meisten Sendern recht. Der "Brennpunkt" im Ersten sicherte sich mit 4,23 Millionen Zuschauern den Tagessieg beim Gesamtpublikum, das gleich auf eine Stunde aufgeblasene "RTL aktuell Spezial" um 20:15 Uhr war mit 13,1 Prozent beim jüngeren Publikum am gefragtesten und das "ZDFspezial" konnte sich schon am Vorabend mit 3,17 Millionen Zuschauern und 15,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sehen lassen.

Eigentlich also ein Thema, bei dem man mit einer Sondersendung nicht viel falsch machen kann, sollte man meinen. Um so deprimierter dürfte die Stimmung bei Sat.1 sein. Dort verkürzte man sein Vorabendmagazin "Endlich Feierabend" einen Tag vor der letzten Sendung um eine halbe Stunde und schob um 18:30 Uhr ein "Sat.1 Nachrichten Spezial" ein - was schon deswegen kurios anmutet, weil ja auch ein Magazin die passende Fläche bieten würde, um über die Hitze zu berichten. Doch weder das verkürzte Magazin noch das Nachrichten-Special stießen am Donnerstag auf Interesse.

"Endlich Feierabend" stürzte mit nur 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gar auf ein neues Allzeit-Tief. Nur 500.000 Zuschauer schalteten insgesamt ein. Das Hitze-Special im Anschluss konnte sich zwar immerhin leicht auf 640.000 Zuschauer steigern, blieb mit 2,9 Prozent Marktanteil aber ebenfalls derart weit von akzeptablen Quoten entfernt, dass man sich das kaum schönreden kann. Dabei war das Interesse an Informationen am Vorabend groß "RTL aktuell" erwischte mit 17,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen starken Tag, "heute" lief im ZDF mit 18,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ebenfalls überdurchschnittlich.

Immerhin liefen die "Sat.1 Nachrichten" auf dem regulären Sendeplatz um kurz vor 20 Uhr etwas besser als der Vorabend: 6,3 Prozent betrug hier der Marktanteil. Angesichts der Tatsache, dass auch "Genial daneben - Das Quiz" direkt davor mit 4,1 Prozent versagte und "Navy CIS" im Anschluss auch nur 4,3 Prozent Marktanteil holte, ist das schon eine Leistung.

