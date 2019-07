RTL hat mit Mario Barth leichtes Spiel, "Bones" dreht auf

© TVNOW / Sebastian Drüen

Auch in dieser Woche hat RTL am Freitagabend mit einer Wiederholung wieder die Marktführerschaft ergattert - diesmal war es Mario Barth, der für gute Quoten sorgte. Bei Vox zeigte sich "Bones" in erstaunlich guter Form, kabel eins landete dagegen hinter Sky.



27.07.2019 - 09:24 Uhr von Alexander Krei 27.07.2019 - 09:24 Uhr

Seit einigen Wochen setzt RTL am Freitagabend schon auf Wiederholungen und fährt trotzdem regelmäßig gute Quoten ein. So war das auch in dieser Woche: Obwohl der Sender um 20:15 Uhr bloß ein altes Bühnenprogramm von Mario Barth auffuhr, reichte es für die ungefährdete Marktführerschaft in der Zielgruppe. 900.000 Zuschauer reichten bei den hohen Temperaturen bereits für überzeugende 15,2 Prozent Marktanteil - kein anderer Sender kam am Freitagabend auch nur in die Nähe von RTL.

Meistgesehene Sendung des Tages war allerdings "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", das am Vorabend mit 1,04 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sogar 20,1 Prozent Marktanteil schaffte. 2,18 Millionen Zuschauer waren hier insgesamt dabei, "Mario Barth live aus der Waldbühne" hielt um 20:15 Uhr durchschnittlich 1,58 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Im Anschluss erreichte schließlich noch Ralf Schmitz mit "Schmitzenklasse" 1,17 Millionen Zuschauer sowie 13,2 Prozent Marktanteil, was RTL auch nach 22 Uhr zum Marktführer machte.

Stärkster Verfolger war ProSieben, das mit dem Spielfilm "Drachenzähmen leicht gemacht" immerhin 10,9 Prozent Marktanteil schaffte und insgesamt 1,10 Millionen Zuschauer unterhielt. Aber auch bei RTL II kann man zufrieden sein: Dort lockte "Knowing - Die Zukunft endet jetzt" zur besten Sendezeit 930.000 Zuschauer vor den Fernseher und erzielte 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Kill Switch" fuhr direkt danach immerhin noch 6,4 Prozent beim jungen Publikum ein.

Erstaunlich gut schlug sich übrigens Vox: Nachdem die "Bones"-Wiederholungen zuletzt nichts reißen konnten, lag der Marktanteil der Serie in dieser Woche schon um 21:10 Uhr bei sehr guten 8,5 Prozent. Eine weitere Folge steigerte sich anschließend sogar auf 9,4 Prozent - zu diesem Zeitpunkt zählte der Sender 910.000 Zuschauer. Enttäuschung dagegen bei kabel eins, wo "Elementary" mit gerade mal 380.000 Zuschauern und 3,1 Prozent in den Abend startete und sogar hinter Sky landete. Dort erreichte der Zweitliga-Auftakt zwischen Stuttgart und Hannover einen Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt 490.000 Zuschauer schalteten ein.

