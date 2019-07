"Wer weiß denn sowas?" stark, aber mit Verlusten

© NDR/Morris Mac Matzen

"Wer weiß denn sowas XXL" hat am Samstagabend sehr gute Quoten eingefahren, gleichzeitig lief es aber so schlecht wie noch nie in der Primetime. Dafür präsentierte sich die Tour de France am Nachmittag kurz vor dem Finale in starker Verfassung.



28.07.2019 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2019 - 09:04 Uhr

Egal ob am Vorabend oder in der Primetime: Mit "Wer weiß denn sowas?" fährt Das Erste in der Regel sehr gute Quoten ein. So war es auch an diesem Samstag, wenngleich es einen Wermutstropfen gab. Doch der Reihe nach: 4,09 Millionen Menschen schalteten das Quiz ein, 700.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag dann auch bei sehr guten 18,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern reichte es zu 11,9 Prozent und Platz zwei im Tagesranking, nur RTL war noch erfolgreicher.

In Summe sind das sehr gute Werte für die Show, die Reichweite fiel allerdings noch nie niedriger aus. Im Dezember 2016 hatte ein Weihnachts-Special zwar weniger Zuschauer, die Ausgabe damals wurde aber aufgrund eines Anschlags in Berlin abgebrochen. Der bisherige Negativ-Rekord von allen regulären Primetime-Ausgaben wurde vor ziemlich genau einem Jahr aufgestellt, damals sahen 4,63 Millionen Menschen zu. Es ist jammern auf hohem Niveau, das ist klar. Dass "Wer weiß denn sowas?" im nächsten Sommer aber vielleicht sogar weniger als vier Millionen Zuschauer unterhält, erscheint nun nicht mehr ganz unwahrscheinlich.

Richtig gut lief es unterdessen am Nachmittag für die Tour de France. Nachdem bereits am Freitag ein Rekord aufgestellt wurde, sah es am Samstag sogar noch etwas besser aus. 2,23 Millionen Menschen sahen sich die entscheidende Etappe an, am heutigen Sonntag ist bereits das Finale in Paris. Der Marktanteil lag bei sehr guten 17,4 Prozent und auch beim jungen Publikum standen starke 12,0 Prozent auf dem Konto. Die Daten von Eurosport liegen derzeit noch nicht vor. Das Tennis-Match zwischen Alexander Zverev und Nikolos Bassilaschwili erreichte im Anschluss im Ersten nur 1,28 Millionen Zuschauer und 10,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Das Erste erreichte damit einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,8 Prozent und setzte sich sogar vor das ZDF (11,5 Prozent). In der Primetime hatten die Mainzer trotzdem die meisten Zuschauer: "Marie Brand und der schwarze Tag" unterhielt 4,71 Millionen Zuschauer, damit knackte das ZDF sogar die 20-Prozent-Marke. 20,7 Prozent Marktanteil standen auf der Uhr, beim jungen Publikum waren es immerhin 8,3 Prozent. Auch "Der Staatsanwalt" erreichte danach noch 16,2 Prozent beim Gesamtpublikum, 3,64 Millionen Menschen schalteten ein. Die Probleme des ZDF lagen am Samstag eher am Vormittag und teils auch am Nachmittag. So kam eine alte Folge von "Mit 80 Jahren um die Welt" nur auf 6,1 Prozent.

Teilen