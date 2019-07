Gute Quoten: Louis de Funès spült Sat.1 Gold nach vorn

© Sat.1 Gold

Sat.1 Gold hat am Samstag mit Louis-de-Funès-Filmen durchgängig richtig gute Quoten eingefahren, Belohnung war ein toller Tagesmarktanteil. ProSieben Maxx und Nitro können aber ebenfalls sehr zufrieden sein - ganz im Gegensatz zu One.



28.07.2019 - 09:53 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2019 - 09:53 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent in der Zielgruppe ist Sat.1 Gold am Samstag einer der erfolgreichsten Nischensender gewesen. Geschafft hat man das mit etlichen Louis-de-Funès-Filmen, der Schauspieler wäre in wenigen Tagen 105 Jahre alt geworden. So holte "Der Querkopf" am Nachmittag 2,6 Prozent Marktanteil, 280.000 Menschen sahen zu. "Die große Sause" kam danach sogar auf 300.000 Zuschauer und 3,6 Prozent. Selbst in der Primetime lief es fantastisch, "Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe" erzielte 3,2 Prozent. "Brust oder Keule" hielt sich am späten Abend bei 3,1 Prozent und erreichte mit 420.000 Zuschauern zudem die höchste Reichweite beim Sender am Samstag.

Sehr zufrieden sein kann man aber auch bei ProSieben Maxx, dessen Tagesmarktanteil ebenfalls 2,4 Prozent betrug. Hier waren es vor allem die Formate in der Daytime, die punkteten. So holte "Storage Wars" zur Mittagszeit bis zu 5,9 Prozent, während in der Primetime in der Spitze nur 0,7 Prozent drin waren. "Shipping Wars" kam am Nachmittag auf bis zu 5,6 Prozent und lag über Stunden hinweg über dem Senderschnitt, auch am späten Abend kletterte das Format auf ansehnliche Werte von bis zu 2,9 Prozent.

Nitro lag mit 2,3 Prozent Tagesmarktanteil auf Tagessicht zwar etwas hinter Sat.1 Gold und ProSieben Maxx, in Köln kann man damit aber natürlich trotzdem zufrieden sein. "Medical Detectives" holte um 20:15 Uhr sehr gute 3,0 Prozent Marktanteil, "Cops - Verbrecher im Visier" und "Born to Kill" fielen dann unter die Mark von 2,0 Prozent. Dafür holten zwei "A-Team"-Folgen am Vorabend 2,6 und 3,2 Prozent, zur Mittagszeit waren sogar 5,2 Prozent drin.

Überhaupt nicht rund lief es am Samstag für One. Mit "Über die Grenze - Alles auf eine Karte" unterhielt man lediglich 110.000 Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug damit 0,5 Prozent. Beim jungen Publikum wurden gerade noch so 0,1 Prozent gemessen. Auch "Cloud Atlas" blieb im Anschluss in beiden Zielgruppe bei weniger als 1,0 Prozent hängen.

Teilen