Starke Formel 1 lässt alle Primetime-Filme hinter sich

Die Reichweite des Vorjahres wurde zwar nicht erreicht, doch mit mehr als fünf Millionen Zuschauern stellte das Deutschland-Rennen der Formel 1 einen neuen Saison-Rekord auf. Die Übertragung verbuchte sogar mehr Zuschauer als sämtliche Filme am Abend.



29.07.2019 - 08:48 Uhr von Alexander Krei 29.07.2019 - 08:48 Uhr

Mit dem Großen Preis von Deutschland hat die Formel 1 am Sonntag ihren Quoten-Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortgesetzt. 5,37 Millionen Zuschauer sahen am Nachmittag die Live-Übertragung bei RTL - das waren zwar etwa 800.000 weniger als beim Hockenheim-Rennen vor einem Jahr, gleichzeitig aber so viele wie noch nie in der laufenden Saison. Der Marktanteil lag bei starken 32,5 Prozent. Mehr Zuschauer lockte am Sonntag nur die Hauptausgabe der "Tagesschau" vor den Fernseher.

In der Zielgruppe ging das Rennen sogar als meistgesehene Sendung des Tages hervor: 1,32 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil hier auf 27,0 Prozent. Auf großes Interesse stießen darüber hinaus die Siegerehrung und die Renn-Highlights, die im Anschluss noch 3,71 Millionen Zuschauer verfolgten. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil in der Zielgruppe noch immer bei sehr guten 20,3 Prozent. Weitere 430.000 Zuschauer verfolgten die Übertragung übrigens bei Sky, wo der Marktanteil in der Zielgruppe bei überzeugenden 3,8 Prozent lag.

Zuschauer-Trend: Formel 1 - RTL



Bei RTL trug die Formel 1 derweil maßgeblich zur Marktführerschaft am Sonntag bei. Allerdings konnte sich der Sender auch abseits des Sports über gute Quoten freuen: So erreichte "RTL aktuell" um 18:45 Uhr im Schnitt 3,21 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,4 Prozent, ehe "Die Versicherungsdetektive" diesmal auf 14,1 Prozent kamen. Hinzu kommt, dass in der Primetime auch die Erstausstrahlung des US-Spielfilms "The Shallows - Gefahr aus der Tiefe" mit 2,49 Millionen Zuschauern und 13,5 Prozent Marktanteil funktionierte.

Beim jungen Publikum lag der Streifen somit knapp vor der ProSieben-Komödie "Logan Lucky", die mit 13,1 Prozent Marktanteil punktete. Auf ähnlichem Niveau bewegte sich zudem die "Tatort"-Wiederholung im Ersten, deren Marktanteil bei 13,0 Prozent lag. Insgesamt hatte der Krimi mit 5,15 Millionen Zuschauern die Nase vorn, gefolgt von der "Kreuzfahrt ins Glück" mit 3,57 Millionen Zuschauern im ZDF. Sat.1 unterhielt derweil mit "Honig im Kopf" 1,68 Millionen Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe.

