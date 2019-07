Auch "Promis Privat" tut sich am Sat.1-Vorabend sehr schwer

© Sat.1/istockphoto

Das neue "Promis Privat" hat in Sat.1 einen sehr durchwachsenen Start hingelegt. Es lief zwar besser als für "Endlich Feierabend", dennoch lag das Format im roten Bereich. Dafür war "Klinik am Südring" am Nachmittag sehr stark unterwegs.



30.07.2019 - 08:55 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2019 - 08:55 Uhr

Ein Jahr lang hat Sat.1 durchgehalten, nun musste "Endlich Feierabend" aufgrund schwacher Quoten doch aus dem Programm weichen. Das Vorhaben, "Frühstücksfernsehen"-Stimmung (und Quoten) in den Vorabend zu bringen, ist gescheitert. Stattdessen setzt man ab sofort auf die Dokusoap "Promis Privat - Mein (fast) perfektes Leben". Zum Auftakt wollten aber nur 590.000 Menschen sehen, was Katzenberger-Mama Iris Klein, Joey Heindle und die Wollersheims so treiben.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite bei 260.000, damit wurden in dieser Altersklasse 6,1 Prozent Marktanteil gemessen. "Endlich Feierabend" kam nicht einmal auf im Schnitt fünf Prozent, dennoch kann man in Sat.1 mit diesen Werten natürlich nicht zufrieden sein. Selbst der ohnehin schon niedrige Senderschnitt liegt höher. Im Anschluss an "Promis Privat" holte "Genial daneben - Das Quiz" 6,0 Prozent.

Dass der Tagesmarktanteil von Sat.1 am Montag bei 9,0 Prozent lag, hat man auch dem starken Nachmittag zu verdanken. Dort drehte nämlich vor allem "Klinik am Südring" mächtig auf und holte um 16 Uhr 15,1 Prozent Marktanteil, "Auf Streife - Die Spezialisten" war zuvor für 14,2 Prozent gut. Mit dem Schweiger-Film "Keinohrhasen" unterhielt man in der Primetime nur etwas mehr als eine Million Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,2 Prozent. "Zweiohrküken" steigerte sich im Anschluss immerhin auf 10,1 Prozent.

Recht zufrieden sein kann man bei ProSieben: "Mom" und "The Orville" blieben nach 20:15 Uhr zwar bei einstelligen Werten hängen, die "Big Bang"-Wiederholungen rissen das aber wieder raus und lagen meist bei mehr als 10 Prozent. Überflieger des Senders war aber auch am Montag "taff", das am späten Nachmittag auf 18,6 Prozent Marktanteil kam, 830.000 Zuschauer schalteten ein. Und auch "Galileo" holte am Vorabend sehr gute 12,2 Prozent.

