"F4lkenb3rg" endet mit enttäuschenden Quoten bei RTL II

Die RTL-II-Serie "F4lkenb3rg" ist mit schlechten Quoten zu Ende gegangen, im Vergleich zum Auftakt kam fast die Hälfte der Zuschauer abhanden. Zudem machte auch "Krass Schule" große Probleme. Bei DMAX starteten unterdessen zwei neue Formate mit richtig guten Quoten.



30.07.2019 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2019 - 09:19 Uhr

RTL II hatte am Montag große Probleme, das lag auch an der sehr dürftigen Leistung, die "F4lkenb3rg" in der Primetime ablieferte. Die zwei letzten Folgen der ersten Staffel kamen auf 380.000 und 300.000 Zuschauer. Schon die erste Episode holte damit nur 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das Staffelfinale fiel dann sogar noch auf 3,1 Prozent zurück. Letzteres ist übrigens ein neuer Tiefstwert.

Das Staffelfazit fällt wenig schmeichelhaft aus. Zum Auftakt kamen zwei Folge noch auf 640.000 und 560.000 Zuschauer, bis zum Ende verlor RTL II also fast die Hälfte des Publikums. Aber auch zum Start wurden nur 5,2 und 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gemessen. Im Schnitt erreichte "F4lkenb3rg" mit allen sechs Folgen 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Darüber hinaus hatte RTL II aber auch noch an anderen Stellen Probleme: So kamen zwei alte "Traumfrau gesucht"-Folgen am späten Abend auf nur 2,6 und 4,5 Prozent Marktanteil. "Krass Schule" er zielte am späten Nachmittag mit einer Wiederholung sogar nur 2,1 Prozent.

Marktanteils-Trend: F4lkenb3rg





Bei DMAX starteten unterdessen zwei neue Formate mit richtig guten Quoten. Um 21:15 Uhr kam das neue "Youngtimer Duell" auf 320.000 Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit 2,6 Prozent Marktanteil drin. Die "Driftbrothers" erzielten im Anschluss ebenfalls gute 2,2 Prozent. Bereits zu Beginn der Primetime lockte "Der Geiger - Boss Of Big Blocks" 350.000 Zuschauer vor die TV-Schirme und erzielte damit 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dafür hatte DMAX am Nachmittag teils große Probleme, einige Formate kamen nur knapp oder auch gar nicht auf mehr als 1,0 Prozent Marktanteil.

