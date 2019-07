"Hot oder Schrott" lässt "BsF"-Hochzeiten hinter sich

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Vox hat mit einer neuen "Hot oder Schrott"-Ausgabe in der Primetime gute Quoten eingefahren und lag sogar vor RTL, das auf ein "Bauer sucht Frau"-Special setzte. Letzteres hatte insgesamt zwar viele Zuschauer, beim jungen Publikum lief es aber weniger gut.



30.07.2019 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2019 - 09:41 Uhr

ProSieben hat am Montag mit alten "Big Bang Theory"-Folgen die meisten jungen Zuschauer nach 20:15 Uhr unterhalten. Auf Rang zwei landete Vox mit einer neuen Ausgabe "Hot oder Schrott", die kam auf 680.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil lag bei 10,1 Prozent. Insgesamt schalteten 1,26 Millionen Menschen ein. Das half dann schließlich auch Lutz van der Horst, der mit "Endlich kapiert" einen neuen Bestwert aufstellte. Mit 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag das Format aber noch immer unter dem Senderschnitt.





"Hot oder Schrott" setzte sich in der Primetime noch vor das Hochzeits-Special von "Bauer sucht Frau", das es bei RTL nur auf 620.000 junge Zuschauer brachte. RTL musste sich damit mit nur 9,1 Prozent begnügen. Insgesamt sah die Sache aber anders aus: Hier kam RTL auf 2,87 Millionen Zuschauer und damit mehr als jeder andere Privatsender am Montag. Geschlagen geben musste man sich hier in der Primetime nur vom ZDF, das mit dem Krimi "Der Gutachter - Ein Mord zu viel" auf 3,77 Millionen Zuschauer kam. Während das ZDF damit beim Gesamtpublikum 14,5 Prozent holte, waren bei den 14- bis 49-Jährigen nur 5,9 Prozent drin.

Doch noch einmal kurz zurück zu RTL: Am späteren Abend blieb auch "Extra" bei einstelligen Werten hängen, steigerte sich aber leicht auf 9,8 Prozent. "Spiegel TV" kam danach auf 10,5 Prozent und das "Nachtjournal" holte mit 14,3 Prozent trotz des durchwachsenen Vorlaufs einen sehr guten Wert. Weil es auch am Vorabend und zur Mittagszeit sehr gut aussah, landete RTL am Montag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,4 Prozent. ProSieben (10,5 Prozent) war aber gar nicht so weit entfernt.

Nicht zufrieden sein kann man derweil im Ersten mit der Performance des Films "Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten", der es zur besten Sendezeit nur auf 2,78 Millionen Zuschauer brachte. Beim Gesamtpublikum holte man damit 10,7 Prozent Marktanteil, bei den jungen Zuschauern waren 7,1 Prozent drin. Eine Doku über Polizeigewalt rutschte im Anschluss auf 1,89 Millionen Zuschauer und 8,0 Prozent beim Gesamtpublikum ab.

