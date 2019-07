"Sommerhaus" legt nach starkem Start sogar noch zu

© TVNOW

Wer dachte, "The Masked Singer" wird der größte Überraschungs-Erfolg in diesem Sommer, hat die Rechnung ohne RTL gemacht. Dort legte das "Sommerhaus der Stars" nach dem ohnehin schon starken Start weiter zu und überflügelte die Konkurrenz ohne Probleme.



31.07.2019 - 09:14 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2019 - 09:14 Uhr

Vor einer Woche ist das "Sommerhaus der Stars" mit fast drei Millionen Zuschauern und 24,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet. Das waren beides neue Bestwerte für das Format, das RTL bereits seit 2016 zeigt. Eine Woche später sah es nun sogar noch einmal deutlich besser aus. Die Reichweite kletterte auf 3,43 Millionen Zuschauer, binnen Wochenfrist kamen also fast eine halbe Million Zuschauer neu hinzu.

1,97 Millionen Zuschauer waren außerdem zwischen 14 und 49 Jahren alt, auch das ist ein neuer Rekord für das "Sommerhaus" - und bescherte RTL natürlich den Tagessieg. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag dementsprechend so hoch wie noch nie: 26,5 Prozent wurden gemessen. Beim Gesamtpublikum hat das "Sommerhaus" im Fernduell mit "The Masked Singer" bereits die Oberhand gewonnen, in der Zielgruppe liegt die ProSieben-Show vorn. Die Entwicklung des RTL-Formats, ist bemerkenswert. Die letztjährige Staffel kam im Schnitt auf 17,1 Prozent Marktanteil und war damit die mit Abstand erfolgreichste. Geht es so weiter, fallen die Werte 2019 noch deutlich höher aus.

Ein kleiner Wermutstropfen für RTL: Nach dem starken "Sommerhaus" brach eine "Stars im Spiegel"-Wiederholung im Anschluss stark ein. Mit den erzielten 12,8 Prozent wird man zwar leben können, bei dem tollen Vorlauf wäre aber sicherlich auch mehr drin gewesen, 1,26 Millionen Menschen sahen sich die Ausgabe an, die erstmals im April dieses Jahres bei RTL lief. Gute Nachrichten kommen für RTL derweil aus dem Nachmittag: Das "RTL Aktuell"-Spezial, in dem man teilweise auch eine Pressekonferenz von Innenminister Horst Seehofer übertrug, erzielte 14,7 Prozent Marktanteil und war damit ein Erfolg für den Sender. Die "Superhändler" erzielten zuvor noch 15,5 Prozent. Die Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben" rutschte später in den einstelligen Bereich, "Unter Uns" lag dann aber wieder bei mehr als zehn Prozent.

Die starke Konkurrenz in der Primetime bekamen übrigens auch die anderen Sender zu spüren. "Hartz und herzlich" erreichte bei RTL II immerhin 6,2 Prozent, lag damit aber unter dem Niveau der vergangenen Wochen. Am späten Abend, als auch RTL wieder auf Normalniveau performte, lief es für "Armes Deutschland" deutlich besser, die Reihe steigerte sich auf tolle 12,2 Prozent. Bei Vox kam eine neue Folge von "Goodbye Deutschland" nur auf 4,9 Prozent, das Staffelfinale von "Pia - Aus nächster Nähe" tat sich danach mit 4,3 Prozent noch schwerer.

